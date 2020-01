RECENSIE. Stable: verwennerij in prachtig kasteeldomein

Edegem

De Servische tv-kok Njegoš Kaličanin verhuisde begin dit jaar van zijn keuken in de Mortselse brasserie Pastis naar het prachtige kasteeldomein Hof Ter Linden in Edegem. Daar opende hij met twee kompanen het gastronomisch restaurant Stable in het pas gerenoveerde oostelijke koetshuis. In Stable plof je je enkele uren neer terwijl je verwend wordt met een vast vijfgangenmenu en aangepaste wijnen. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.