Programma coronaveilige jaarmarktfeesten ‘Edegem Kermis’ bekend Sander Bral

01 juli 2020

14u10 0 Edegem Vorige week werd al bekend gemaakt dat de traditionele jaarmarktfeesten tijdens het eerste weekend van september er dit jaar anders zullen uitzien. Onder de naam ‘Edegem Kermis’ wil het gemeentebestuur er toch nog een bruisend maar ook veilig weekend van maken.

Mogelijk mogen er in september terug grote events plaatsvinden maar na contact te hebben opgenomen met gezondheidsexperts lijkt de Edegemse jaarmarkt in zijn gebruikelijke vorm ook begin september nog niet mogelijk. “Maar Edegem zou Edegem niet zijn als we niet op zoek gingen naar een coronaveilige editie van ons feestweekend”, zegt Koen Michiels (N-VA), schepen voor evenementen.

De klassieke braderij en rommelmarkt kunnen niet plaatsvinden, maar wel zal er een kermis zijn voor de jongste inwoners. De rommelmarkt wordt vervangen door een garageverkoop over heel Edegem zodat de kramen goed verspreid blijven. Standhouders kunnen zich binnenkort aanmelden op de website van de gemeente, mensen die hun voortuin of oprit aanbieden aan Edegemnaren die geen ruimte hebben om spullen uit te stallen, kunnen daar ook terecht.

Looptochten

De E!-Trail doorheen Edegemse gebouwen gaat dit jaar niet door maar in samenwerking met ABES en de sportdienst is er als alternatief een recreatieve looptocht en kinderlooptocht langs de trage wegen van Hof Ter Linden en Fort 5. Met tijdslots van telkens dertig lopers kan de nodige afstand gegarandeerd worden.

Verder zijn er nog een dansvoorstelling in de tuin van woonzorgcentrum Immaculata die via livestream gevolgd kan worden, gekke fietsen op het Gemeenteplein, de kunstmarkt, een boekenverkoop en meer. Burgemeester Koen Metsu (N-VA) benadrukt dat alle initiatieven onder voorbehoud zijn van de toekomstige beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.