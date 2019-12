Privatisering Hangar 27: “Huurprijzen voor lokale verenigingen gaan níet omhoog” Sander Bral

13 december 2019

13u50 2 Edegem Ondanks de privatisering van evenementenlocatie Hangar 27 aan Fort 5 zullen de huurtarieven voor lokale verenigingen niet stijgen. Dat belooft het gemeentebestuur nadat onder andere Ondanks de privatisering van evenementenlocatie Hangar 27 aan Fort 5 zullen de huurtarieven voor lokale verenigingen niet stijgen. Dat belooft het gemeentebestuur nadat onder andere de Edegemse jeugdverenigingen protesteerden tegen besparingen en uitbestedingen aan de privésector. De plannen rond Hangar 27 maken deel uit van het kunst- en cultuurplan voor de komende jaren.

Het gemeentebestuur wil naar eigen zeggen de komende jaren serieuze inspanningen doen om kunst in zijn breedste vorm te stimuleren. Een opvallend initiatief is de belofte dat de huurprijzen van Hangar 27 voor Edegemse verenigingen niet zullen stijgen. Eind november bestormden driehonderd Edegemse jongeren nog de gemeenteraad uit protest tegen onder andere de privatisering van Hangar 27.

“We zoeken inderdaad een externe partner om met een hernieuwde, professionelere aankleding, modulaire inrichting en een uitgekiende promocampagne, voor een breder een talrijkere invulling en uitbating van deze polyvalente zaal te zorgen”, zegt Koen Michiels (N-VA), schepen voor kunst en cultuur. We willen daarmee commerciële initiatieven en private feesten aantrekken, maar onze Edegemse verenigingen moeten de Hangar wel kunnen blijven huren aan onze huidige tarieven”, benadrukt de schepen. “We zien in de regio rond Edegem dat gelijkaardige zalen in beheer van vzw’s of externe partners een veel ruimere en meer diverse programmatie aanbieden dan wat wij momenteel in eigen beheer kunnen.”

Kruispunt

Verder viert het bestuur in 2021 de opening van het nieuwe vrijetijdscentrum Kruispunt met een nieuwe bibliotheek en expositieruimte Huis Hellemans, dat z’n huidige functie behoudt.

In Fort 5 wil het bestuur een samnwerking uitrollen met vzw Kunstwerk naar analogie met de al bestaande samenwerking met coworkingruimte Bolwerk. “In Kunstwerk zien nieuwe mogelijkheden met beeldende kunst”, gaat Michiels verder. “Daarnaast onderzoeken we hoe we de Sint-Antoniuskerk meer en meer kunnen gebruiken als volwaardige concertzaal na restauratie en verbeteringswerken zoals nieuw sanitair.”

“Ook voor laagdrempelige kunstinitiatieven en socioculturele activiteiten zal er plaats blijven in Edegem”, benadrukt Michiels.

Het kunst- en cultuurplan maakt deel uit van de meerjarenplanning van het gemeentebestuur die maandag uitvoerig zal toegelicht worden op de gemeenteraad.