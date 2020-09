Private uitbaters Hangar 27 bekend: “Zaal blijft toegankelijk en laagdrempelig voor eigen verenigingen” Sander Bral

11 september 2020

18u54 0 Edegem Olivier Goossens en Dimitri Segers van Solo-Slim zullen vanaf volgend jaar evenementenruimte Hangar 27 in Edegem uitbaten. De gemeentelijke zaal werd wegens besparingen uitbesteed maar blijft met Goossens en Segers dus in Edegemse handen. “Hangar 27 moet meer dan ooit een sociale en culturele rol in onze gemeente vervullen.”

Bij de grote besparingsronde in Edegem die in november werd aangekondigd, werd al snel duidelijk dat de gemeentelijke polyvalente hal Hangar 27 aan Fort 5 geprivatiseerd ging worden. Eind april ging het lokaal bestuur dan op zoek naar de geschikte concessiehouder waarvoor vier potentiële uitbaters zich kandidaat stelden. Vrijdagavond werd het bedrijf Solo-Slim, dat de concessie in handen krijgt, officieel voorgesteld.

“Hangar 27 werd al jaren onderbenut”, herhaalt schepen voor patrimonium Lawrence Vancraeyenest (N-VA). “Uit de vier kandidaten kozen we een dynamische en gedreven partner die de zaal zal ombouwen tot een moderne, stijlvolle ruimte die zich richt op professionele klanten, private huurder en uiteraard ook ons eigen verenigingsleven.”

Solo-Slim

Solo-Slim bestond drie jaar als feitelijke vereniging en ging sinds een jaar ook professioneel. Zaakvoerder Olivier Goossens woont in Edegem en is al ruim twintig jaar dossierbeheerder en freelance maître d’hotel voor grote evenementen. Hij werkt al vijftien jaar samen met zijn collega bij Solo-Slim, Dimitri Segers, die ook in Edegem opgroeide. Dimitri organiseert al bedrijfsevents tot 2.500 personen sinds 1998 en begeleidt de organisaties van opbouw tot afbraak. Met het schip Seastar en Area42 in Brussel deed hij ervaring op in de commerciële exploitatie van locaties.

(lees verder onder de foto)

Toegankelijk

“We willen een locatie creëren die voor elk publiek toegankelijk is”, benadrukken beide heren. “Daarnaast moet de zaal meer dan ooit een sociale en culture rol in de gemeente vervullen. Er kunnen verenigingsactiviteiten plaatsvinden zoals jeugdfuiven, toneel, comedy, try-outs en rommelmarkten maar evengoed privé-events zoals trouwfeesten en verjaardagen. We mikken ook op grotere bedrijfsevenementen zoals teambuildings, personeelsfeesten en seminaries.”

Club27

De privatisering van Hangar 27 ging niet onbesproken voorbij, de oppositiepartijen maakten zich sterke zorgen over de huur- en drankprijzen na de uitbesteding en de voorrangsregels voor Edegemse verenigingen en scholen. Ook maakte de oppositie zich eerder al druk over het voortbestaan van speelpleinwerking SPED en concertreeks Club27 waar onder andere De Mens, Absynthe Minded en Gabriel Rios al kwamen optreden.

“De zaal- en dranktarieven liggen in de lijn van de huidige”, benadrukt schepen Vancraeyenest. “De speelpleinwerking SPED blijft voor alle duidelijkheid voortbestaan en kan - als we dat willen - voor een goeie prijs in Hangar 27 blijven. Maar we bekijken ook andere opties in samenwerking met onder anderewijkwerking. De knopen daarover zijn nog niet doorgehakt. De voorrangsregel van twaalf maanden voor Edegemse verenigingen en scholen blijft ook gewoon bestaan. Wat betreft Club27 zijn de nieuwe uitbaters bereid om samen te werken met de huidige vrijwilligers van de concertwerking. Hangar 27 móet toegankelijk en laagdrempelig blijven voor ons eigen verenigingsleven.”