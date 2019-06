Primeur: MS-patiënten voetballen tegen Jelle Cleymans, Jonas Van Geel en hun BV-ploeg Sander Bral

15 juni 2019

18u07 0 Edegem Wereldprimeur op de voetbalvelden van het Edegemse Kattenbroek. De allereerste voetbalwedstrijd met een ploeg van enkel MS-patiënten is gespeeld. De MS-Stars namen het zaterdagmiddag op tegen een geïmproviseerd ploegje van Vlaamse televisiesterren. Nadien namen oudstrijders van Royal Antwerp FC, KV Mechelen Berchem Sport en Beerschot het tegen elkaar op. De opbrengst gaat naar de strijd tegen de zenuwziekte MS.

De spanning is te snijden op het veld van de Edegemse voetbalclub Ik Dien zaterdagmiddag. Wie denkt een lauwe vriendenmatch te zien tussen MS-patiënten en bekende Vlamingen waarbij iedereen elkaars pleziertje gunt, is eraan voor de moeite. Acteur Nico Sturm, zelf actief bij Ik Dien, wist voor dit goede doel collega’s Rik Verheye, Bruno Vanden Broecke, Geert Hunaerts, Ludo Hoogmartens en andere Vlaamse steracteurs te strikken. En Pedro Elias.

Beide ploegen smijten zich volledig op de kunstgrasmat. Het spel gaat heen en weer met een licht overwicht voor de MS-Stars. Marco, zonder twijfel de sterspeler bij MS-Stars, speelt zijn bal iets te weinig door naar zijn ploegmakkers maar zorgt wel voor de knappe openingstreffer: 1-0 voor de thuisploeg. Niet veel later knikt de kale knikker van Günther Lesage de bal tegen de netten aan de andere kant van het veld: 1-1. Erop en erover, denkt Geert Van Rampelberg, vooraleer hij de 1-2 binnen schiet. Met nog vijf minuten op de teller begint MS-Stars te zweten maar dan is Marco daar weer als een duveltje uit een doosje. Een afstandsschot over de verdediging, rechts onder in het hoekje. Een wereldgoal die zelfs voor een acrobaat als Dimitri Leue onhoudbaar is. De wedstrijd eindigt in een gelijkspel.

Is het niet zo dat beide ploegen per se een winnaar willen via strafschoppen. Na enkele missers ziet het er al snel slecht uit voor MS-Stars maar dan is die vlugge Marco daar weer met zijn derde goal van de middag. Tegen alle voetbalregels in volgt er dan een chaotisch relaas waarin iedereen nog eens op goal schiet met hier en daar twee keepers voor de netten. Wie de wedstrijd uiteindelijk wint, weet niemand, belangrijker is dat zowel Jonas Van Geel als Jelle Cleymans een strafschop missen.

De wedstrijd is een initiatief van de Kontichse vzw Move to Sport, die MS-patiënten in actie wil houden en familie en vrienden wil informeren en sensibiliseren. Het geld dat wordt opgehaald met de verschillende acties gaat naar wetenschappelijk onderzoek rondom de strijd tegen MS. Enkele spelers van MS-Stars namen eerder al deel aan een trainingsprogramma gesteund door de universiteit van Hasselt.

“We hebben de patiënten in een trainingsprogramma van drie maanden gestoken”, zegt Charly Keytsman van UHasselt, die zaterdagmiddag MS-Stars steunde in een rood shirt. “Net zoals bij professionele sporters op maat van de patiënt, met intensieve weken en weken van rust. Na die vermoeiende periode zijn de twintig patiënten in groep de Mont Ventoux op gefietst, dat is hen allemaal gelukt. Fit blijven is enorm belangrijk voor MS-patiënten. Zo takelen ze minder snel af, zowel fysiek als mentaal.”

Ik dreigde in een rolstoel terecht te komen. Mijn vrouw, drie kinderen en Paul van Move to Sport hebben me uit de put geholpen. Pascal De Vos, MS-Stars

Pascal De Vos (49) uit Kontich van MS-Stars bevestigt dat. “Ik heb heel diep gezeten toen ik de diagnose te horen kreeg in 2003”, zegt Pascal. “Voordien was ik erg sportief maar na het slechte nieuws is mijn wereld ingestort. Ik dreigde zo diep te vallen dat ik in een rolstoel terecht zou komen. Maar mijn vrouw, drie kinderen en Paul van Move to Sport hebben me uit de put geholpen. Door hen ben ik terug beginnen bewegen en sporten. Meestal zit ik op mijn mountainbike maar ook voetbal speel ik graag.”

Na mijn diagnose ben ik ontslagen, er was voor mij geen plaats in het bedrijf ‘voor mensen zoals ik.’ Pascal De Vos, MS-Stars

“Ik heb van mijn hobby intussen ook mijn beroep kunnen maken. Ik werk nu halftijds als fietshersteller”, gaat Pascal verder. “Voordien werkte ik als automechanieker. Toen ik de diagnose kreeg, gaf mijn werkgever me een bureaujob. Niet veel later heeft me dan toch laten gaan. Er was namelijk geen plaats in zijn bedrijf ‘voor mensen zoals ik’. Het is geen geheim dat ik sneller vermoeid raak dan vroeger, maar een bureaujob niet kunnen uitvoeren? Komaan, man. Dat was een slechte periode in mijn leven. Bijna zat ik in een rolstoel, en zie me nu eens lopen op dat veld!”

Na de wedstrijd speelden oude rotten van Royal Antwerp FC, KV Mechelen, Berchem Sport en Beerschot tegen elkaar voor hetzelfde goede doel.

