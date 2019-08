Peruviaanse delegatie bezoekt zustergemeente Edegem: “Sociale opvang bestaat niet overal in Peru, je moet geluk hebben waar je geboren wordt” Sander Bral

12 augustus 2019

17u24 0 Edegem Al zestien jaar hebben de zustergemeentes Edegem en het Peruviaanse San Jerónimo een hechte band. Edegem introduceerde onder andere biologische tuinbouwprojecten en stimuleerde het lokaal ondernemerschap in het stadje nabij Cusco. Door het wegvallen van subsidies dreigt die stedenband in de toekomst te verdwijnen. Een delegatie van San Jerónimo kwam daarom twee weken ideeën opdoen in Vlaanderen om verder onafhankelijk te worden. “Sociale opvang bestaat niet overal in Peru, je moet geluk hebben waar je geboren wordt.”

Het Peruviaanse San Jerónimo staat tegenover de stad Cusco, nabij de bekende Inca-ruïnes van Machu Picchu, zoals de gemeente Edegem tegenover Antwerpen staat. Met een eigen bestuur en burgemeester zijn beide gemeenten politiek onafhankelijk maar worden ze sociaal, cultureel en economisch wel aangetrokken door beide grootsteden in de buurt. Door de relatief politieke stabiliteit in San Jerónimo werd de band tussen de gemeenten in 2004 officieel. Wat begon als ontwikkelingshulp met Vlaamse en federale steun werd meer en meer een verhaal van een wederzijdse wisselwerking van ideeën en inzichten.

Eind 2019 trekt de federale overheid de subsidies in voor ontwikkelingshulp in Zuid-Amerika. Door een Vlaamse projectsubsidie kan de stedenband met San Jerónimo nog zeker drie jaar stand houden. Wat er daarna gebeurt, is onzeker. Om verder onafhankelijk te worden kwam een delegatie van het Peruviaanse stadje eind juni twee weken op bezoek in Vlaanderen om ideeën op te doen. Wilson Auccapuri Atayupanqui (schepen internationale samenwerking), Alejandro Contreras Romero (diensthoofd lokale economische ontwikkeling) en Gabriela Karmi Rueda Olivera (coördinator stedenband) werpen hun licht op het bezoek.

Drie grote uitdagingen

“In San Jerónimo zijn er drie grote uitdagingen die we zo snel mogelijk moeten aanpakken, kwaliteitsvol onderwijs, een gezonde leefomgeving en sociale ontwikkeling”, geeft het Peruviaanse gezelschap mee. “De economische ontwikkeling en bevolkingsgroei gaan snel in San Jerónimo vandaag. Daarbij hoort hoogbouw die als paddenstoelen uit de grond komen schieten en bij gevolg dus ook steenbakkerijen. Die zijn erg vervuilend. Daarop moeten we snel een antwoord bieden.”

“De sociale ontwikkeling is wellicht het moeilijkste. Mensen willen zo veel en zo snel mogelijk geld verdienen om voor zichzelf en hun families te kunnen zorgen. De mensen weten niet dat het ook anders kan, dat zowel hogere als lokale overheden meer kunnen betekenen voor bijvoorbeeld ouderen, zieken, daklozen of mensen zonder job. Een kwalitatiever onderwijs, de eerste grote uitdaging, is de basis om de twee andere problemen mee op te lossen.”

In San Jerónimo werkt iedereen om voor zichzelf en de familie te zorgen. Het besef dat de overheid iets zou kunnen betekenen voor sociale opvang, is er nauwelijks. Wilson Auccapuri Atayupanqui

Technisch onderwijs en recyclage

“Ik was erg onder de indruk van het KTA Da Vinci”, zegt Contreras na zijn bezoek aan de technische school in Edegem. “Het concept dat jongeren tijdens hun opleiding al een vak kunnen leren, bestaat bij ons niet. Het combineren van studeren en ervaring op doen op een echte werkvloer, is iets dat we dringend moeten introduceren in San Jerónimo. Een eerste stap richting kwalitatief onderwijs.”

“Ook het Edegemse Ecopark gooide hoge ogen. Bij ons wordt enkel plastic opgehaald aan huis, de rest van alle afval wordt niet gesorteerd. Vanuit onze gemeente een overkoepelend recyclagebedrijf opstarten, is wellicht onmogelijk. Maar we zijn naar hier gekomen om te kunnen zien wat we wél zelf kunnen organiseren. Die sorteerstraten die we in Antwerpen zagen, dat is wel iets dat we op korte termijn kunnen opstarten.”

Geen OCMW

Naast onderwijs en leefbaarheid stond sociale ontwikkeling ook hoog op de agenda. Het gezelschap bezocht enkele sociale woningen van De Ideale Woning in Edegem. Van sociale huisvesting hebben ze in Peru nog nooit gehoord, een equivalent voor OCMW bestaat er niet.

“Er zijn wel lokale initiatieven en particulieren die projecten opzetten in de zorgsector”, vertelt schepen Auccapuri. “Maar die worden door bovenlokale overheden noch gemeentebesturen gesubsidieerd. De overheid staat daar niet voor open. In San Jerónimo hebben we wel opvang en dagbesteding voor ouderen maar dat wordt dus door Edegem betaald, via Belgische en Vlaamse subsidies.”

“Dat werkt inspirerend, zo is er een soort van werkloosheidsuitkeringssysteem opgestart, vanuit de bevolking zelf. Na ons bezoek aan het OCMW in Edegem, hebben we begrepen dat zoiets ook van bovenaf georganiseerd kan worden. Sociale opvang bestaat dus wel in Peru, maar niet van bovenaf georganiseerd, en niet overal. Je moet geluk hebben waar je geboren wordt.”

Inca-sites

Naast mogelijke oplossingen voor de drie grote bekommernissen in San Jerónimo ziet het gezelschap nog meer inspiratie bij het Edegemse gemeentebestuur. “Het is bijzonder hoe het lokaal bestuur hier naast kerntaken zoals veiligheid en bevolking ook een maatschappelijke meerwaarde heeft. Investeren in erfgoed zoals Hof ter Linden en Fort 5 is iets dat bij ons enkel van bovenaf komt zoals het toegankelijk maken van Machu Picchu. Onze regio ligt vol met, weliswaar kleinere, Inca-sites. Die archeologische sites blootleggen en publiek maken, kunnen culturele en economische troeven betekenen.”

Vlaamse gastvrijheid

Naast Edegem bezochten de Peruvianen ook Antwerpen, Gent, Brugge, Brussel en het klooster van Vaalbeek. Ze waren naar eigen zeggen enorm geraakt door de middeleeuwse architectuur en kunst maar ook de Vlaamse gastronomie en gastvrijheid.

“Voor dat laatste staan jullie Vlamingen trouwens niet erg bekend”, lacht Rueda. “Aan de uitslag van de laatste verkiezingen heb ik trouwens begrepen dat een groot deel van de Vlaamse bevolking het niet zo heeft op buitenlanders? Daar hebben we niks van gemerkt. We zijn heel erg gastvrij onthaald. Misschien omdat het op voorhand al duidelijk was dat we maar twee weken gingen blijven”, lacht ze. “Toen we met burgemeester Metsu over de Edegemse markt liepen, kwamen zelfs heel wat mensen ons vriendelijk aanspreken in hun beste Spaans. Dat hadden ze geleerd op één of ander vakantieoord in Spanje. Zeg ik dat goed, Benidorm?”