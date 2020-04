Pegode start crowdfunding voor vervangen en herstellen speeltuigen Meihof Sander Bral

25 april 2020

14u49 4 Edegem Het lijkt intussen eeuwen geleden maar aan het einde van februari kreeg ons land verschillende onweders en rukwinden te verduren. De speeltuin van sociale tewerkstellingsproject Pegode in het Meihof overleefde dat slechte weer niet. Pegode zoekt zesduizend euro bij elkaar om de speeltuin weer klaar te kunnen maken tegen de zomer.

Met de versoepeling van de maatregelen tegen corona lijkt het momenteel alsof de speeltuinen voor de start van de zomervakantie terug geopend zullen worden. De speeltuin beheerd door sociale tewerkstellingsproject Pegode in het Meihof, dat binnenkort herdoopt wordt tot Bar Bos in samenwerking met Kaffée Allée, is daar helemaal niet klaar voor.

De speeltuigen werden het slachtoffer van het aanhoudende stormweer eind februari en begin maart. Nog voor de coronacrisis werd de speeltuin afgesloten omwille van de veiligheid. Met het idee om de speeltuin tegen de zomervakantie terug te kunnen openen, is Pegode nu op zoek naar zesduizend euro voor de reparatie en onderhoud.

Sociaal project

“De ingreep kost handenvol geld, geld dat we niet hebben”, zegt Els Verdickt van Pegode. “Ik vind het ook jammer dat we moeten bedelen. Maar geef toe, er worden veel mensen beter van als we deze speelplek kunnen herstellen en uitbreiden.”

Het Meihof - zeg binnenkort dus Bar Bos - is een arbeidszorgproject van Pegode vzw dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt. Hun mensen parkwachter en groenwerkers onderhouden de speeltuin, ruimen het speelbos op, vegen paadjes en verzorgen het wilgenwerk. Het horecagedeelte zal na de coronacrisis verzorgd worden door Kaffée Allée van de gelijknamige zomerbar aan het fort.

Op drie dagen tijd verzamelde Pegode een kleine achthonderd euro. Steunen kan via deze website.