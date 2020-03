Pegode gaat speeltuigen Meihof herstellen na stormweer: “Om laagdrempelige ontmoetingsplaats te vrijwaren” Sander Bral

10 maart 2020

12u48 0 Edegem “Dit toestel bespelen is volledig op eigen risico.” Dat is wat kinderen te lezen krijgen als ze willen ravotten in speeltuin Meihof. Al zeker een jaar is er geen onderhoud meer geweest en zijn de speeltuigen niet meer gekeurd. Uitbater Pegode, die ondersteuning en werkgelegenheid voor mensen met een beperking biedt, belooft werk te maken om de speeltuin terug veilig te maken.

Het slechte weer, de rukwinden en de stormen van de afgelopen weken hebben de speeltuin in het Meihof niet goed gedaan. De speeltuigen zijn niet veilig meer en uitbater Pegode raadt voorlopig af ze nog te gebruiken.

“Navraag leert dat externe partner Het Rekreatief, die in 2019 besliste om uit het Meihof te trekken, al zeker het afgelopen jaar geen onderhoud en of keuring heeft betaald”, zegt gemeenteraadslid Jeroen Van Laer van oppositiepartij Groen. “Dat kan een vergetelheid zijn, maar het moet - zeker met het paasverlof in aantocht - dringend in orde gemaakt worden. De uitbating van het Meihof is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen Pegode en het gemeentebestuur. De expertise en de financiële middelen voor een deftig en structureel onderhoud zitten niet bij Pegode. De gemeente Edegem moet er mee over waken dat de speeltuin, het bos en het skatepark op een veilige manier open kunnen blijven.”

Eenmalige investering

“De gemeente is sinds 2016 geen betrokken partij meer bij de uitbating en het onderhoud van het Meihof en de daaraan verbonden speeltuin”, reageert Lawrence Van Craeyenest (N-VA), schepen voor jeugd. “In principe staat Pegode dus in voor het onderhoud van het terrein en de speeltuin. De gemeente heeft eerder wel een eenmalige investering van 40.000 euro gedaan in de speeltuin maar momenteel heeft het lokaal bestuur er niks meer over te zeggen. Wel hebben we nog een opstalrecht op het aangrenzende skatepark, wat wel gemeentelijk uitgebaat wordt.”

Nieuwe partner

“Dat wil niet zeggen dat het voor ons niet belangrijk is dat er voor het Meihof en de speeltuin een goede uitbating is”, benadrukt de schepen. “Het Meihof is immers een zeer waardevolle plek voor onze gemeente. Nu Het Rekreatief zich teruggetrokken heeft, zijn we dan ook actief op zoek naar een nieuwe partner voor Pegode. Een partner die in dezelfde geest van sociale tewerkstelling als Het Rekreatief en Pegode voor een degelijke uitbating kan zorgen. Ik kan ondertussen enkel de betrokkenen oproepen om in het belang van de veiligheid van onze spelende kinderen hun plichten na te komen en in het nodige onderhoud en keuringen te voorzien”, besluit Vancraeyenest.

Duurzame ontmoetingsplek

“Ondanks het helemaal onze missie niet is om in publieke plaatsen te investeren, zijn wij daar volop mee bezig”, benadrukt Els Verdickt van vzw Pegode. “Wij zijn in onderhandeling met speeltuinbouwers voor herstel waarna de toestellen gekeurd kunnen worden. Een timing durf ik daar nu niet over geven, wij hebben de nodige stappen gezet.”

“Onze kernopdracht is echter van het Meihof een duurzame plek maken en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toch aan een job te helpen. Even belangrijk is om ervoor te zorgen dat mensen in Edegem, die het misschien niet zo breed hebben, een laagdrempelige ontmoetingsplaats te bieden. Onze partner Kaffée Allée, die onlangs hier hun winterbar organiseerden en binnenkort met een zomerbar komen, helpen ons daarin.”