Pastoor André Goossens op 80-jarige leeftijd overleden Sander Bral

17 februari 2020

16u27 0 Edegem De gewezen pastoor van Edegem, André Goossens, is afgelopen vrijdag overleden. Hij was 55 jaar priester tot hij vorig jaar op pensioen ging. In 2009 kreeg de Onze-Lieve-Vrouwe-van-Lourdeskerk in Edegem de officiële erkenning tot basiliek van het Vaticaan nadat Goossens twee jaar eerder de aanvraag lanceerde. Hij werd tachtig jaar.

André Goossens werd tachtig jaar geleden in Mortsel geboren. Hij was 55 jaar pastoor in onder meer de parochies Sint-Bavo, Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes, Sint-Antonius, Heilige-Familie en Sint-Jozef. In 2007 lanceerde Goossens een aanvraag om de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk in Edegem om te dopen tot officiële basiliek. Die erkenning kwam er in 2009 door het Vaticaan. Een basiliek is een eretitel van de Kerk voor kerkgebouwen met een bijzonder verleden, functie of betekenis.

In 2014 volgde een viering in de basiliek voor André Goossens’ vijftig jaar dienst als pastoor. Vorig jaar ging hij met pensioen en werd hij opgevolgd door pastoor Tom Schellekens. De uitvaart van André Goossens vindt zaterdagvoormiddag plaats om tien uur in ‘zijn’ basiliek.