Parking Hof ter Linden komt er dan tóch niet: oppositiepartij CD&V haalt slag thuis Sander Bral

26 mei 2020

15u48 0 Edegem “De aanhouder wint”, klinkt het triomfantelijk bij oppositiepartij CD&V. De juridische strijd rond de aanleg van een nieuwe parking aan Hof ter Linden lijkt gestreden. Het gemeentebestuur heeft geen zin in een jarenlange procedureslag en gooit de handdoek in de ring. De geplande parking komt er zo goed als zeker niet en er wordt nu onderzocht of een nieuwe parking aan de OCMW-site een alternatief kan zijn.

Burgemeester Koen Metsu (N-VA) kondigde maandag op de gemeenteraad aan dat de geplande uitbreiding van parking Dreef aan de Drie Eikenstraat er naar alle waarschijnlijkheid dan toch niet komt. Het plan ligt al jaren op tafel en werd nog goedgekeurd door de vorige legislatuur met N-VA, Groen en Open Vld. Enkel CD&V kantte zich vanaf het begin al tegen de plannen.

Alle betrokken partijen waren trouwens akkoord. Er is slechts sprake van één bezwaarschrift van iemand die niet eens aan die kant woont. We hebben proberen praten met hem, maar het is een soort van erezaak geworden, geloof ik Burgemeester Koen Metsu

“De lindendreef en het dorpsgezicht zijn daar beschermd en kunnen niet worden aangetast”, zegt gemeenteraadslid Adrian De Weerdt (CD&V). “Bovendien zouden door de nieuwe parking terreinen van Scouts, tennisclub en de school worden ingenomen en de beschermde kasteelmuur gesloopt. De negatieve adviezen van de Vlaamse commissie van erfgoed en de arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen - iets waar CD&V al langer op wees - hebben het bestuur eindelijk tot inzicht doen komen. De aanhouder wint.”

(lees verder onder de foto)

“Het is eerder dat we geen zin in en tijd hebben voor een jarenlange procedureslag”, reageert Metsu. “Want die locatie blijft voor ons de best mogelijke optie voor extra parkeerplaats, wat absoluut nodig is voor de school, de tennisclub en de bezoekers van Hof ter Linden. Alle betrokken partijen waren trouwens akkoord. Er is slechts sprake van één bezwaarschrift van iemand die niet eens aan die kant woont. We hebben proberen praten met hem, maar het is een soort van erezaak geworden, geloof ik.”

Niet bindend advies

“Dan komt daar nog eens bij dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen hun besluit van hoogdringendheid heeft gebaseerd op advies dat er nooit had mogen komen”, gaat Metsu verder. “Namelijk van de Vlaamse commissie van onroerend erfgoed, waar niet om gevraagd werd en niet bindend is. Er zou inderdaad een klein gat in de kasteelmuur komen door de nieuwe parking.”

OCMW-parking

“We kijken nu naar alternatieven, want meer parkeerplaats daar is écht wel nodig”, besluit Metsu. “Mogelijk aan de OCMW-site. Jammer dat het zo is moeten lopen, ook Groen en Open Vld stonden achter de parking aan Hof ter Linden net zoals de school, Scouts, tennisclub en de buurtbewoners. Of hoe één persoon het algemeen gebruik in en rondom Hof ter Linden hypothekeert.”

CD&V ziet geen graten in het openstellen van de ongebruikte OCMW-parking. “Daar bovenop zou de Ter Lindenlaan een zone dertig moeten worden en de Patronaatstraat een fietsstraat. Zo kunnen we voor eens en altijd de parkingproblemen in het prachtige groene stuk Edegem oplossen”, zegt De Weerdt.