Overvalster apotheek veroordeeld tot 37 maanden cel Patrick Lefelon/Belga

21 mei 2019

18u03 8 Edegem De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 37-jarige vrouw uit Mortsel veroordeeld tot 37 maanden cel, waarvan 18 maanden met uitstel, voor de overval op een apotheek in Edegem begin dit jaar.

De vrouw was op 9 januari de apotheek op de hoek van de Justus Lipsiusstraat en de Omheininglei binnengestapt. Er waren toen geen klanten in de zaak. Ze liet de apothekeres geloven dat ze gewapend was en eiste de inhoud van de kassa. Ze stapte met 235 euro naar buiten en vluchtte weg per fiets.

De vrouw was een dag eerder ook al in de apotheek geweest. Ze was toen in het zwart gekleed en droeg een zonnebril, die ze weigerde af te zetten. Ze had naar een product geïnformeerd en was dan weer vertrokken. Mogelijk wilde ze dan al toeslaan, maar waren er te veel klanten aanwezig.

Faroek

De vrouw werd in maart opgepakt, nadat beelden van de overval in het opsporingsprogramma Faroek getoond werden. Ze beschikt nog over een blanco strafblad, maar kampt met persoonlijke problemen. Ze is sinds twee jaar invalide na een arbeidsongeval, zit verwikkeld in een echtscheiding en kampt met een autismespectrumstoornis.

Ze had om een werkstraf gevraagd, maar de rechtbank vond dat een onvoldoende signaal en ook niet echt opportuun gelet op haar invaliditeit. Ze kreeg daarom een straf deels met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet ze zich onder meer psychisch laten begeleiden en een nuttige dagbesteding zoeken. De vrouw heeft naar eigen zeggen al een bos bloemen aan de apothekeres gegeven om zich te verontschuldigen