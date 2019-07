Overvaller belt aan bij vrouw (48), slaat haar neer en rukt juwelen van haar lichaam Patrick Lefelon

09 juli 2019

20u16 0 Edegem Een 48-jarige vrouw is maandagmiddag in haar eigen woning in de Pastoor Wouterstraat overvallen in Edegem. De dader stelde zich voor als een werkman van een energiefirma. Eenmaal binnen klopte hij haar en pikte de juwelen.

Rond 14 uur belde een man aan. De dame van Irakese afkomst deed de deur open en stond oog in oog met de dader. Hij sloeg haar tegen de grond waardoor de vrouw het bewustzijn verloor. Dan rukte hij haar juwelen af en doorzocht de woning.

Ook daar werden juwelen buitgemaakt. De dochter van de vrouw was in de slaapkamer een dutje aan het doen en merkte niets van de overval. Een buurman vond de bewusteloze vrouw in de hal. Hij verwittigde de hulpdiensten.

Het Antwerpse gerecht heeft een onderzoek geopend. De federale gerechtelijke politie neemt dat onderzoek voor zijn rekening. Het onderzoek zal voortgezet worden door de FGP, onder leiding van de parketmagistraat.