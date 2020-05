Organiseer eens verjaardagfeestje in Bioklas: gemeente breidt werking uit en stelt klas ook open voor scholen van buiten Edegem Sander Bral

27 mei 2020

12u26 0 Edegem De Edegemse Bioklas, waar Edegemse schoolkinderen sinds 1984 terechtkunnen voor interactieve lessen over de natuur, gaat de werking uitbreiden. Vanaf dat de Bioklas weer open kan, zullen ook schoolkinderen uit andere gemeenten er terechtkunnen. Ook zullen er verjaardagsfeestjes georganiseerd kunnen worden. Enkel voor de Edegemse scholen blijft de Bioklas gratis, en ze krijgen ook voorrang bij reservatie.

Sinds 1984 is er al een Bioklas in Edegem waar schoolkinderen interactieve lessen krijgen over dieren en planten maar ook over wetenschap, techniek en leefmilieu. Twee jaar geleden verhuisde de klas naar Hangar 23 van Fort 5 als een moderne ‘box in een box’, met een selectie voor architectuur- en kunsthappening Biënnale van Venetië tot gevolg.

“Een bezoek aan de Bioklas is een buitenkans om enkele leerdoelen aan bod te laten komen in een groene omgeving”, zegt Koen Michiels (N-VA), schepen voor onderwijs. “Met de eerste en tweede graad van het secundair doen onze vaste leerkracht en vrijwilligers aan wateronderzoek. Ze bepalen bijvoorbeeld de kwaliteit aan de hand van de ongewervelde diertjes die ze in de vijver vinden. De kinderen van de lagere school combineren dan weer fauna, techniek en handvaardigheid door bijvoorbeeld nestkastjes te maken of ze leren hoe ze paddenstoelen kunnen herkennen en beschermen. Kleuters laten we onze natuur ontdekken door verhalen, educatieve spelletjes en speurtochten.”

Verdienmodel

Omdat ook de Bioklas deel uitmaakt van de besparingsplannen van het gemeentebestuur, wil N-VA er nu een verdienmodel van maken door scholen uit andere gemeenten tegen een kostprijs ook welkom te heten. Ook voor verjaardagsfeestjes tot twaalf personen kan de Bioklas na heropening gehuurd worden. Het nieuwe aanbod komt bovenop de populaire Natuurkampen in Fort 5 die sinds 2016 georganiseerd worden. Het gemeentebestuur benadrukt dat Edegemse scholen voorrang krijgen bij reservatie, en dat het voor hen gratis blijft.

Vrijwilligers

De halftijdse leerkracht die aan het werk was in de Bioklas, blijft haar job behouden. De andere halftijdse kracht die in 2019 al vrijwillig ontslag nam, werd niet vervangen. Het team van vrijwilligers is intussen wel aangedikt om de werking van de Bioklas te verzekeren. “We willen hen bedanken voor de fantastische bijdrage die ze leveren aan onze werking. Samen met onze coördinator zorgen ze ervoor dat onze kinderen een neus ontwikkelen voor natuur.”