Oppositie bedankt personeel Ecopark dat 1 juni bij IGEAN start: "Goed werkende diensten, dichtbij de burger, breek je niet zomaar af"

31 mei 2020

15u05 0 Edegem Het is zover, de laatste werkuren van het Ecoparkpersoneel als gemeentewerker zijn gepasseerd. Maandag wordt het recyclagepark overgedragen aan intercommunale IGEAN. Op initiatief van sp.a kwamen ook oppositiepartijen Groen, CD&V en PVDA het personeel in de bloemetjes zetten zaterdag. “Want ze behouden misschien wel hun job, maar niet onder dezelfde voorwaarden.”



Als onderdeel van de besparingsplannen van het Edegemse N-VA-bestuur wordt het gemeenlijk recyclagepark overgedragen aan intercommunale IGEAN, dat nu huisvuilafhaling en recyclageparken managet in dertig Antwerpse gemeenten. Zaterdag was de laatste werkdag voor het personeel, dat vanaf volgende week voor IGEAN en niet meer voor de gemeente werkt. De verenigde oppositie met Groen, CD&V en PVDA kwam het personeel op initiatief van sp.a zaterdag uitwuiven en bedanken voor hun harde werk. De enige oppositiepartij die niet tegen de overdracht naar IGEAN is, Open Vld, liet weten niet deel te nemen aan de actie.

Onzekere toekomst

“Onder luid applaus en fietsbelgerinkel maakten we een erehaag voor het personeel”, zegt Allesandra Lamm van sp.a. “De overdracht is een klap in het gezicht van het personeel. Hun contract werd wel behouden maar er werd een bijlage aan toegevoegd. Hun werkzekerheid is sterk verminderd en het is nog maar de vraag hoe lang ze nog voor IGEAN zullen kunnen werken. Er wordt nu al meer flexibiliteit van hen gevraagd, de werkuren zijn aangepast, ze moeten nu ook elk weekend werken en elke avond een uur langer. De medewerkers van ons Ecopark gaan een onzekere toekomst tegemoet.”

Werkdruk

“Iedereen, behalve N-VA blijkbaar, ziet de waarde in van dienstverlening van toegewijde werknemers verbonden met de gemeenschap die de inwoners vaak bij naam kennen”, zegt Ward Coenegrachts van PVDA Zuidrand. “Onder IGEAN zal die band verloren gaan. Er wordt minder gewerkt met parkwachter en de werkdruk op het personeel zal stijgen met minder goeie dienstverlening als resultaat. Goed werkende diensten dichtbij de burger, die breek je niet af.”

Investeringen

Ook Groen en CD&V verzetten zich al vanaf het begin bij de overdracht van het Ecopark. “De gemeente verliest de controle over tarieven, openingsuren en arbeidsvoorwaarden”, zegt Bart Breugelmans (CD&V). “Zal het park wel gratis blijven? Bovendien is er de laatste jaren enorm geïnvesteerd in een nieuwe poort en weegbrug, dat gaat nu allemaal verloren. En dan hebben we het nog niet gehad over de kost van de ontmanteling van de huidige locatie.”

Verhuis

Want dat is het volgende heikel punt op de politieke agenda in Edegem. Na de overdracht wil N-VA het recyclagepark ook verhuizen. Daarbij sluit Open Vld zich wel aan bij de verenigde oppositie. “Ik zal al mijn duivels ontbinden om de verhuis tegen te gaan”, waarschuwde liberaal Peter Verstraeten op de gemeenteraad deze week.