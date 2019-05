Opnieuw ‘afterworken’ met Flying Pig op Gemeenteplein Sander Bral

23 mei 2019

15u34 0 Edegem Net zoals vorige zomer strijkt ook dit jaar het reizende Antwerpse afterworkconcept Flying Pig neer op het Gemeenteplein in Edegem. Afspraak vrijdagavond na de werkuren voor een droogje, natje en dansje.

“Flying Pig laat u de start van het weekend beleven zoals het hoort in ons mooie, Bourgondische België”, klinkt het bij de organisatie. “Na een werkweek die veel te lang is, streven we op Flying Pig samen naar de perfecte vrijdagavond. Wij serveren naar goede gewoonte zomerse cocktails, frisse wijn en gerstenat van de tapkraan, vergezeld van het nodige streetfood. Onze deejays doen de rest!”

Flying Pig speelt zich vrijdag af op het Gemeenteplein van 17.00 uur tot middernacht. De toegang is gratis.