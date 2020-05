Open Vld wil werken Hovestraat uitstellen om winkeliers te sparen: “Niet opzadelen met tweede financiële kater” Sander Bral

19 mei 2020

11u23 0 Edegem Met de geplande werken zit de winkeliers van de Hovestraat een tweede tegenslag te wachten, en dan tellen we mogelijke nieuwe corona-uitbraken even niet mee. De straat moet eind 2021 op de schop voor veiliger fietsverkeer en nieuwe rioleringen. Open Vld wil de werken uitstellen om de getroffen handelaars te sparen. “Het kan niet de bedoeling zijn onze middenstand in korte tijd opnieuw in financiële problemen te brengen.”

In de loop van de tweede helft van 2021 wordt de Hovestraat volledig heraangelegd met nieuwe fietspaden, mede op vraag van de Fietsersbond, om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen. Tegelijkertijd worden noodzakelijke rioleringswerken uitgevoerd en op het einde van de rit moet de momenteel eerder grauwe verkeersas richting het Edegemse centrum meer uitstraling krijgen.

“De Hovestraat is een belangrijke toegangsweg voor de winkels en horecazaken in onze dorpskern”, klinkt het bij oppositiepartij Open Vld. “Deze toegang voor onbepaalde tijd afsluiten zal onze middenstand niet ten goede komen. Bovendien zal het uitstellen van de werken ook de gemeentekas ten goede komen. Volgens het N-VA-bestuur zit de gemeente enorm krap bij kas en met de huidige crisis is er wellicht geen beterschap in zicht. Wij stellen voor om de Hovestraat voorlopig nog niet open te leggen. We willen onze lokale middenstand toch geen tweede financiële kater aandoen?”

(lees verder onder de foto)

Studie

“We zijn nog maar een voorbereidende studie bezig, binnen dit en een jaar ligt de Hovestraat zeker nog niet open”, benadrukt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Belangrijk in die voorbereiding is dat we alle handelaars in de Hovestraat daarin zullen betrekken, zoals we steeds doen bij openbare werken. Nog belangrijk is dat we sowieso gefaseerd zullen werken en er altijd toegang zal blijven in en uit Edegem. Bovendien hebben de handelaars ook belang bij een meer verkeersveilige, aantrekkelijkere Hovestraat. Met de heraanleg van de Drie Eikenstraat is bewezen dat de middenstand niet de dupe moet worden van wegenwerken. De handelaars hebben ons toen zelfs bloemen gegeven als dankbaarheid voor de goede bereikbaarheid van hun winkels.”

Steun

Verder vindt Open Vld dat N-VA in Edegem niet genoeg doet voor de lokale economie: “We zien dat N-VA graag gebruik maakt van burgerinitiatieven en die ook deelt.” Daarmee doelt Open Vld op de platformen Ik Onderneem In Edegem en het zonet gelanceerde Ik Help Helden, allebei ondersteund door de gemeente. “Maar concrete steunmaatregelen voor ondernemingen blijven uit”, besluiten de liberalen.

Geen bedrijfsbelasting

“Ik zie niet in wat we nog meer kunnen doen”, reageert Metsu. “Bedrijfsbelastingen tijdelijk kwijtschelden zoals in Mortsel, kunnen we niet doen, want die zijn er in Edegem niet en zullen er in de toekomst ook niet komen. De handelaars die gemeentelijke panden huren, moeten hun huur deze periode niet betalen. Wij willen daarmee ook de private verhuurders inspireren. Daarnaast hebben onze handelaars als eerste - na de hulpverleners - mondmaskers gekregen om hun zaak terug te veilig te kunnen starten.”

“Handelaars die de lippen écht niet boven water kunnen houden”, gaat de burgemeester verder. “Zijn altijd welkom bij ons om te kijken hoe we dat samen kunnen oplossen. Vlaams minister van binnenlands bestuur en burgemeester van Mechelen, Bart Somers, een liberaal nota bene, heeft Edegem deze week nog toegejuicht omwille van onze extra inspanningen bovenop de Vlaamse en federale steun. Onze eigen Open Vld denkt daar blijkbaar anders over.”