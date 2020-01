Open Vld schrijft open brief na ontslag Sofie De Leeuw: “Bestuur zonder hart voor de gemeente én zonder hart voor elkaar?” Sander Bral

29 januari 2020

16u02 1 Edegem Na het plotseling vertrek van Sofie De Leeuw (N-VA) uit het schepencollege lanceerde Open Vld woensdagnamiddag een open brief over de politieke toestand van Edegem. Open Vld neemt het volledige jaar dat N-VA solo aan de macht is onder de loep en hekelt het gebrek aan een duidelijk toekomstplan, gedetailleerde cijfers en een hecht bestuursteam.

Maandagavond maakte N-VA-voorzitter Hugo Van Bueren bekend dat Sofie De Leeuw (N-VA), schepen voor ruimtelijke ordening, natuur en milieu, energie en klimaat, patrimonium en erfgoed, opstapt uit het schepencollege. Van Bueren benadrukte dat het om een eigen beslissing ging van De Leeuw. Omdat het al de tweede schepen was op een jaar tijd die uit het N-VA-bestuur stapte, draaide de geruchtenmolen dinsdag toch op volle toeren in Edegem. Was De Leeuw wel echt uit eigen beweging opgestapt?

Dinsdag bevestigde De Leeuw zelf dat ze haar schepenambt nog moeilijk kon combineren met haar job als adjunct-kabinetschef onroerend erfgoed op het kabinet van Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) en haar gezinsleven met vijf jonge kinderen. De Leeuw haar beslissing werd na de insinuaties dinsdag fel verdedigd door fractievoorzitter Van Bueren, burgemeester Metsu (N-VA) en eerste schepen Michiels (N-VA).

“Geen hecht team”

Woensdag dan reageerde Open Vld openlijk op het ontslag van De Leeuw. Open Vld vraagt zich af waarom een bestuur dat slechts uit één partij bestaat, niet hechter aan elkaar kleeft. “In een hecht team verdeel je de inspanningen zodat jonge ouders met een gezin een schepenmandaat kunnen combineren. In een hecht team worden eigen schepenen niet onderbroken en aangevuld op de gemeenteraad. In een hecht team is er een leider, geen baas.”

Besparingen

Naast het ontslag van De Leeuw heeft Open Vld het ook over het afgelopen jaar dat N-VA alleen bestuurde en over de in november aangekondigde besparingsplannen. “Vreemd dat Edegem bijna een jaar moet wachten eer er een toekomstplan op tafel ligt. Op correcte en gedetailleerde cijfers wachten we nog steeds.”

Open Vld insinueert dat de Vlaamse en federale verkiezingen in mei 2019 daar voor iets tussen zaten. “Akelige boodschappen over besparingen op personeel en een substantiële achteruitgang van de dienstverlening aan de burger zijn nu eenmaal zaken waar je beter niet mee uitpakt als je een zitje in het Vlaams of federaal parlement wenst te veroveren. Daarnaast zou het bestuur beter wat meer empathie tonen voor de 94 mensen die vlak voor de feestdagen te horen krijgen dat ze hun job verliezen.”

“Slechte verliezer”

“Speculaties van een slechte verliezer”, reageert burgemeester Koen Metsu (N-VA) op de open brief van Open Vld. “We zijn het intussen gewoon geworden dat de verenigde oppositie de aandacht vestigt op ‘bashen’ en het verspreiden van verkeerde informatie. 94 mensen die hun job verliezen? Wie dan? Kunnen ze aantonen dat 94 mensen geen werk meer zullen hebben?”

“Ook een beetje gek”, gaat de burgemeester verder. “Vorige maand vroeg dezelfde verenigde oppositie aan het college om het met twee schepenen minder te doen. Nu Sofie vertrekt, doen we het inderdaad met twee schepenen minder ten opzichte van de vorige legislatuur.”

“Halve laster”

“Maar Sofie verlaat ons iet”, benadrukt Metsu nogmaals. “Ze zal de rangen blijven versterken. De sfeer aan de collegetafel is zelfs ondanks de moeilijke oefening die we gemaakt hebben, nog steeds erg constructief. De houding van Groen, CD&V en Open Vld doet me erg denken aan dezelfde negativiteit en halve laster die CD&V zes jaar geleden verspreidde over de toenmalige meerderheid met Groen en Open Vld erbij. CD&V wekte onnodige onrust op bij de burgers en is er niet door beloond bij de verkiezingen van oktober 2018. Wij laten ons niet meeslepen door die negativiteit. Onze missie is enkel om de Edegemnaar nog meer thuis te doen voelen tegen 2024.”