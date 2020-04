Ook tijdens paasvakantie noodopvang in scholen voor kinderen van ouders in cruciale sectoren Sander Bral

01 april 2020

13u25 2 Edegem Tijdens de paasvakantie wordt in Edegem noodopvang voor kinderen georganiseerd in de lagere scholen en niet in de twee opvanglocaties van IBO. “We willen vermijden dat het virus zich verspreid door grote groepen kinderen opnieuw samen te brengen.”

Volgens burgemeester Koen Metsu (N-VA) ligt die beslissing volledig in lijn met de richtlijnen van de federale overheid. “Er wordt geadviseerd om contactbubbels van scholen intact te houden. Volgens virologen is het immers van groot belang dat de samenstelling van bestaande groepen mensen - die dus eerder al contact hadden - de komende weken gelijk blijft. Hoe minder contact met mensen van buiten die groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep raakt. Gebeurt dat toch, dan dooft het binnen die groep sneller uit en kan het niet ontsnappen. Binnen de groep ontwikkelt er zich dan groepsimmuniteit.”

Tijdens het paasverlof zullen de lagere scholen in Edegem open zijn van 8 tot 17 uur voor opvang van kinderen waarvan de ouders in cruciale sectoren werken zoals zorg, veiligheid, voeding en distributie. “Ook voor kinderen in kwetsbare thuissituaties is er plaats”, benadrukt Koen Michiels (N-VA), schepen voor onderwijs. “Alle andere ouders moeten zelf instaan voor de opvang van hun kinderen.”

Vrijwillige leerkrachten

“In de scholen doen we op weekdagen beroep op één begeleider van onze eigen IBO en een vrijwillige leerkracht”, gaat Michiels verder. “Ongeveer één begeleider per tien kinderen. De ervaring van de voorbije weken leert ons dat dat voldoende is om de ouders in cruciale sectoren verder te helpen met opvang.”

De schepen benadrukt dat deze keuze tot stand kwam met samenwerking van alle schooldirecties. “Er bleek ook veel bereidwilligheid onder de leerkrachten om de opvang samen met het IBO te verzorgen. Fijn om in tijden van crisis zo vlot samen te werken.”

Opvangdagen tijdens de paasvakantie bij IBO die al gereserveerd waren, worden automatisch en kosteloos geannuleerd. Ouders die gebruik willen maken van de noodopvang in de scholen, moeten hun kinderen opnieuw online inschrijven.