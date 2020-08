Ook positief nieuws vanuit rusthuizen: hele namiddag leute met straattheater vanuit Edegems woonzorgcentrum Sander Bral

27 augustus 2020

17u57 3 Edegem Vuurspuwen, straattheater, muziek en veel humor. Het was genieten donderdagnamiddag voor de bewoners van het Edegemse woonzorgcentrum Immaculata. “Na al die negatieve berichten in de media is het belangrijk ook positief nieuws te blijven brengen vanuit woonzorgcentra.”

Schrijnende toestanden in woonzorgcentra en hopeloze signalen van de bewoners, je kon er de afgelopen maanden niet naast kijken. In het Edegemse WZC Immaculata wil men bewijzen dat het niet in elk zorgcentrum kommer en kwel is.

“In deze coronaperiode is het belangrijk om het positieve nieuws dat uit woonzorgcentra komt, extra te belichten, en niet enkel te concentreren op negatieve berichten”, benadrukt Max Cassiers van Immaculata. “We zagen donderdagmiddag de lach op de gezichten van onze bewoners. Iedereen, ook het personeel, heeft enorm genoten van het straattheater in onze tuin.”

Vuurspuwact

De Brugse straatartiest Sven Roelants bracht verschillende acts mee naar Edegem. Als ‘Agent nr. 16’ probeerde hij op ludieke en romantische manier de orde te handhaven en als ‘Marcel Cyclette’ ging hij nog een stap verder door het vrouwelijk schoon te verleiden, mét vuurspuwact. “Het is fantastisch om die man bezig te zien”, gaat Cassiers verder. “Met zijn fijne humor geeft hij een boost aan de residenten en hun families maar ook het zorgpersoneel. Iedereen doet mee met de acts.

(lees verder onder de foto)

Vrijwilligers

Daarnaast was er ook muziek door vrijwilligers Karel, Anneke en Lieve die met accordeon hits vanuit de oude doos brachten zoals ‘Vrolijke Vrienden’ en ‘Que Sera Sera’. “Onze vrijwilligers zijn erg belangrijk, ze staan altijd voor ons klaar, in goede en minder goede dagen. We waarderen dat ze tijdens deze crisis toch nog de tijd vinden om dit voor ons te doen. Ook muzikanten Marc en Dirk kwamen belangeloos af om met trompet en gitaar sfeer te brengen in onze tuin. Zij vervolledigden een fantastische, zonnige dag vol met fantastische belevenissen.”

Draaiboek

Het woonzorgcentrum benadrukt dat de namiddag volledig coronaveilig verlopen is. “Een huzarenstukje in een centrum met bijna tweehonderd bewoners. Het animatieteam heeft daarbij uitstekend werk geleverd waarbij een draaiboek werd uitgewerkt waarin alle residenten verspreid worden over de volledige tuin. De bewoners zaten volgens wooneenheid, op anderhalve meter van elkaar en familiebubbels konden op een aparte plek samen gaan zitten”, besluit Cassiers.

