Nieuwe straten naar vrouwen vernoemd na oproep Sofie Lemaire: “Ongelijkheid wegwerken” Sander Bral

29 januari 2020

12u19 0 Edegem De Ida Mortelmansstraat, de Familie De Winne-Bogaertstraat, de Familie Vercammenstraat, de Zusjes De Meulemeesterstraat, de Maria Propstraat, het Zilverplein en het Herdenkingsplein. Die zeven straatnamen van woonproject Minerve werden deze week goedgekeurd op de gemeenteraad. Daarmee gaat het gemeentebestuur in op de vraag van Sofie Lemaire en Linde Merckpoel, die meer ‘vrouw’ op straat willen.

Radio- en televisiemaker Sofie Lemaire is dit voorjaar op Canvas te zien in ‘Meer vrouw op straat’. In aanloop van dat programma deed ze in februari 2019 een oproep naar alle Vlaamse en Brusselse gemeentebesturen om meer straten naar vrouwen te vernoemen. Op dat moment verwezen slechts vijftien percent van alle straten naar vrouwen. Sindsdien werden al meer dan veertig nieuwe Vlaamse straten naar vrouwen genoemd. Begin maart zette StuBru-gezicht en Edegemnaar Linde Merckpoel de oproep van haar collega extra in de verf door met enkele voorstellen te komen voor Edegem.

Die nieuwe ‘vrouwelijke’ straten komen er nu, aan woonproject Minerve op de voormalige site van Afga-Gevaert. “Als lokaal bestuur zetten we ons extra in voor gendergelijkheid”, benadrukt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Momenteel refereren er in Edegem maar vier straten naar vrouwen van de 86 straten die vernoemd zijn naar bekende figuren. Er zijn in onze gemeente nog een aantal nieuwe woonprojecten in opbouw. Een ideaal moment om de ongelijkheid weg te werken.”

Ida Mortelmans

“Zoals gebruikelijk vroegen we onze cultuurraad om ons te adviseren in de naamkeuze”, neemt Koen Michiels (N-VA) over, schepen voor cultuur. “Vijf straten en twee pleinen kregen een naam in het woonproject. Ida Mortelmans was de eerste postmeesteres van Edegem die heel wat mensen geholpen heeft tijdens de eerste wereldoorlog. Benoit en Esther De Winne-Bogaert waren een koppel uit de Koning Albertlei dat twee Joodse families onderdak bood tijdens de deportaties in WOII.”

Bombardement op Minervafabriek

“De familie Vercammen kwam met het hele gezin van vier kinderen om bij de crash van een Amerikaanse B-24 bommenwerper in de Oude-Godstraat op 22 april 1944”, gaat Michiels verder. “De familie De Meulemeester verloor bij het bombardement op de Minervafabriek op 5 april 1943 drie dochters. Het Herdenkingsplein verwijst eveneens naar de oorlog.”

Gevaert

Twee straatnamen verwijzen naar Lieven Gevaert, de oprichter van de Mortselse ‘filmrolletjesfabriek’ Agfa-Gevaert. Op het Edegemse deel van de oude fabriekssite wordt momenteel Minerve gebouwd. “Achter elke sterke man staat een sterke vrouw”, besluit de schepen. “Vandaar dat we één van de straten naar zijn vrouw, Maria Prop, vernoemen. Het Zilverplein tot slot verwijst naar het fotografieproces waar de fabriek bekend om staat.”

Grootste oppositiepartij Groen keurde de nieuwe straatnamen mee goed op de gemeenteraad. Gemeenteraadslid Ellen Van Assche zette het punt op de agenda van maart 2019. “Ik ben erg blij dat de cultuurraad met mijn oproep aan de slag is gegaan en keek er dan ook al een tijdje naar uit om de vrouwelijke straatnamen mee goed te keuren op de gemeenteraad.”