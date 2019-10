Nieuw klimaatbos in Edegemse Beekvallei moet antwoord bieden op sterk verstedelijkte zuidrand Sander Bral

23 oktober 2019

17u25 0 Edegem Natuurpunt gaat samen met het gemeentebestuur en zoveel mogelijk Edegemnaren een nieuw klimaatbos aanplanten in de bosarme zuidrand van Antwerpen. “Wie één boompje plant, doet een investering voor driehonderd jaar.”

In 2016 kocht Natuurpunt Oude Spoorweg het Pluyzegembos aan in Kontich, het aansluitende perceel in de Edegemse Beekvallei werd vorig jaar gekocht door Natuurpunt Zuidrand met financiële steun van Edegem. Het bestuur diende een subsidiedossier in om de gronden in te richten tot klimaatbos en natuurgebied ontsloten door nieuwe trage wegen. De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw kende een premie toe om het project te realiseren.

Trage wegen

“Beide percelen waren in private handen maar kunnen binnenkort opengesteld worden voor fietsers en wandelaars”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Samen zijn ze goed voor meer dan zes hectare nieuwe natuur. We merken dat onze recent aangelegde trage wegen intensief worden gebruikt en er dus nood is aan meer, niet enkel voor recreatief gebruik maar ook voor duurzaam woon-werk-schoolverkeer.”

“Natuurpunt gaat samen met ons het oorspronkelijke overstromingsgebied van de Edegemse Beek deels als vochtige zone en deels als nieuw bos inrichten”, vult Sofie De Leeuw (N-VA) aan, schepen voor omgeving. “Zo is er meer natuur, biodiversiteit, natuurrecreatie, duurzame verplaatsingen, waterbuffering en lokale voedselproductie.”

Investering

Zondag 24 november is er vanaf 10.30 uur een boomplantactie met de Edegemse inwoners, buurtcomités en jeugdverenigingen. “Wie één boompje plant, doet een investering voor driehonderd jaar”, zegt Hugo Waterschoot van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen. “Voor ons is dit een belangrijk dossier aangezien bosuitbreiding in de zuidelijke regio van Antwerpen zeldzaam is.”