Nieuw in UZA: slimme robot controleert of bezoekers correct mondmasker dragen

29 mei 2020

14u11 6 Edegem Vandaag start het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) met het uittesten van een slimme robot, de Cruzr Health. De ontwikkelaars Digitopia/Zorabots willen met de technologie van de robot de taken van het zorgpersoneel verlichten. Zo meet de Cruzr Health al de lichaamstemperatuur van medewerkers en bezoekers en controleert of ze een mondmasker correct dragen, later kan hij ook ingezet worden bij zorg, animatie en onthaal.



Een robot die je koorts meet, surveilleert in de ziekenhuisgangen of ingezet wordt als kinderanimatie: het is weldra geen fictie meer. Het UZA start namelijk een proefproject met de robot Cruzr Health, om na te gaan op welke manier robotica ondersteuning kan bieden door repetitieve taken over te nemen. Het UZA zal samen met de ontwikkelaars van de robot tijdens de komende weken en maanden nagaan welke functionaliteiten relevant zijn in de zorgverlening. Zorgmedewerkers zouden zich dan volledig kunnen toespitsen op het verlenen van zorg.

Mondmaskerdetectie

Op dit moment schakelt het UZA Cruzr Health in om mensen veilig in te laten checken in het ziekenhuis. In het kader van de preventiemaatregelen rond COVID-19 meet Cruzr Health de lichaamstemperatuur van bezoekers en controleert hij of ze mondmaskers op een correcte manier dragen. Naast de mondmaskerdetectie en het meten van de lichaamstemperatuur zal het UZA onderzoeken of Cruzr Health ondersteuning zou kunnen bieden voor onthaal, routebegeleiding, monitoring en animatie.

Zo zou de robot automatisch de badge van medewerkers en bezoekers kunnen scannen, en hen de juiste instructies geven. De robot kan ook helpen bij administratieve taken: hij kan autonoom naar de kamer gaan en de patiënt de nodige vragen stellen die relevant zijn voor het verplegend personeel. Maar hij heeft ook een speelse component, waarbij hij bijvoorbeeld bij kinderen kan ingezet worden als spelbegeleiding.

We hebben allen aan den lijve ondervonden dat in deze periode alle slimme hulp welkom is, zeker in de zorgsector. Jan Bussels

Uit bed vallen

Maar Cruzr Health kan ook ingezet worden in de zorg zelf: hij kan bijvoorbeeld via artificiële intelligentie (AI) worden getraind zodat hij kan vaststellen of een patiënt al dan niet signalen geeft om uit bed te vallen. De Cruzr kan ook ‘s nachts door de gangen en kamers surveilleren en bij de minste onregelmatigheid het verplegend personeel verwittigen. Daarbij kan hij de lichaamstemperatuur van patiënten frequent controleren, zodat optreden van nachtelijke koorts zeer vroegtijdig kan gedetecteerd worden.

“We hebben allen aan den lijve ondervonden dat in deze periode alle slimme hulp welkom is, zeker in de zorgsector” legt Jan Bussels, CEO van Digitopia uit. “We zijn dan ook vereerd dat we onze 15-jarige ervaring in Digital Signage en touchscreen applicaties op een relevante manier kunnen uitbreiden naar intelligente humanoïde robots en een verschil kunnen maken in de zorgsector en ver daarbuiten.”