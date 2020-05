Niet meer op buitenlands verlof? Dan brengt Groen de vakantie naar hier Sander Bral

15 mei 2020

13u07 1 Edegem Als vakanties in het buitenland überhaupt al mogelijk zullen zijn deze zomer, is het nog maar de vraag of we dat ook zullen willen. Dat hebben ze bij Groen Edegem ook begrepen, dat nu volop wil inzetten op toerisme in eigen streek. “Toerisme bij ons een boost geven en tegelijkertijd de noodlijdende handel en horeca een doorstart geven.”

Voor alle mensen ter wereld en dus ook de Edegemnaren zijn de vakantieplannen voor deze zomer in het water gevallen. “Er zijn nog veel onzekerheden, maar we moeten ervoor zorgen dat mensen terechtkunnen in eigen streek als vakantie”, zegt gemeenteraadslid Goedele Van der Spiegel. “Ons lokaal bestuur binnen de Streekvereniging Zuidrand moet daar het voortouw in nemen en een passend kader scheppen. We moeten de juiste partners met creatieve ideeën bij elkaar brengen om van de zomer een fantastische en veilige tijd voor iedereen te maken.”

Riksja’s

Groen Edegem heeft een plan ‘om de wereld naar Edegem te brengen’ in verschillende pijlers die bestaan uit wandelen en fietsen, picknicken, sport en spel, kamperen in Fort 5 en kasteeldomein Hof ter Linden, speelstraten en meer fietsstraten, meer ruimte om te sporten, exotische keuken en zelfs een taxidienst met riksja’s.

“Kortom, aan vakantiemogelijkheden in onze gemeente en de Antwerpse zuidrand geen gebrek”, besluit Van der Spiegel. “Wij doen de voorzet, die hopelijk door het bestuur wordt opgepikt.”

Lees hieronder de zeven pijlers in detail zoals beschreven door Groen-gemeenteraadsleden Vera Hans, Gitte Gijs, Goedele Van der Spiegel, Sien Pillot en Jeroen Van Laer.

1. Happen en trappen

In de Zuidrand is het heerlijk wandelen en fietsen. We creëren speciale proeverslussen in samenwerking met onze horeca en lokale boeren. “Voor wie een wat andere route wil nemen, kunnen we picknickmanden aanbieden in samenwerking met onze bakkers of de lokale wereldwinkel en andere lokale handelaars”, geeft Vera Hans aan.

2. Speeldagen in de wijk

De speelpleinwerking steken we in een nieuw kleedje. We brengen sport en spel naar de wijken met speciale spelkoffers. “Jeugdverenigingen kunnen voor de nodige begeleiding zorgen nu heel wat kampen in het water vallen. Elke week kan een andere vakantiebestemming als thema aan bod komen”, gaat Gitte Gijs, zelf ook scoutsleidster, verder.

3. Kamperen in Fort 5 en Hof ter Linden

We creëren in Fort 5 en Hof ter Linden mogelijkheden om te kamperen. “De buitenglacis van Fort 5 leent zich perfect tot het tijdelijk installeren van een paalcamping en in de Dreef dromen wij al langer van ‘pitkamperen’ temidden van de magnifieke lindes”, aldus Goedele Van der Spiegel. Ook voor de happy campers kunnen we ontbijtpakketten of picknickmanden aanbieden in samenwerking met onze bakkers of de lokale wereldwinkel en andere lokale handelaars.

4. Heel de gemeente speelstraat en bijkomende fietsstraten

Speelstraten zijn een uitgelezen manier om in woonwijken bijkomende, veilige speelruimte te voorzien op andere plekken kunnen we maximaal inzetten op bijkomende fietsstraten. “We verlengen de oproep die vandaag loopt tot eind mei met een maand en breiden de toepassing ervan maximaal uit over de gemeente”, vult Sien Pillot aan. De speelstraten kunnen ook echt in een vakantiebestemming omgetoverd worden met workshops om Thais of Italiaans te leren koken, taalworkshops om je in het buitenland te wanen, kortom ook een uitnodiging naar de verschillende verenigingen om zich voor te stellen in de verschillende wijken.

5. Meer ruimte om te sporten

We stellen, zodra het kan, de sporthal de hele zomer lang ter beschikking voor verenigingen en individuele Edegemnaren.

6. Riksja’s voor iedereen

We voorzien tijdens de vakantieperiode een exotische taxidienst, in het bijzonder voor mensen die moeilijker te been zijn met riksja’s. Tegen een minimale kost kan je een tochtje maken langs verschillende bezienswaardigheden of je er laten afzetten. “Met deze Oosterse fietstaxi’s brengen we het vakantiegevoel helemaal naar onze gemeente”, gaat Jeroen Van Laer verder.

7. Een bord vol vakantie

We brengen ook letterlijk verschillende smaken uit verschillende werelddelen naar Edegem in samenwerking met lokale horeca-uitbaters: zij stellen op hun menukaart een speciaal gerecht voor telkens uit een ander land. Heb je bijvoorbeeld zin om je in Griekenland te wanen? Dan kan je terecht bij één van de Edegemse restaurants voor een typische Griekse maaltijd. Deze maaltijden kunnen tevens afgehaald worden, wat opnieuw interessant is voor de kampeerders.