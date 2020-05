Nederlandse international, landskampioen en Europees kampioen Lieke Hulsen komt Edegems hockey versterken Sander Bral

27 mei 2020

11u50 0 Edegem De Nederlandse Lieke Hulsen van Hockey Club Den Bosch komt van volgend seizoen voor Royal Victory spelen. “Dat is zoals Luis Suárez van FC Barcelona naar Edegem brengen, om het in voetbaltermen uit te drukken.”

Na zestien jaar verlaat clubicoon Lieke Hulsen ‘haar’ HC Den Bosch. De gevierde aanvalster kiest voor de eerste keer in haar leven voor een buitenlands avontuur bij Royal Victory. “De meeste mensen hebben geen idee wat dat betekent”, benadrukt Stijn De Preter van de Edegemse hockeyclub. “Om het in voetbaltermen duidelijk proberen te maken. Dat is zoals Luis Suárez van FC Barcelona te pakken krijgen.”

“Lieke Hulsen is een vaste waarde in het winnen van Champions Leagues voor hockey. Met het nationaal damesteam van Nederland is ze wereldkampioen met een straatlengte voorsprong op de concurrentie. Met dertigjarige leeftijd en moordende concurrentie in Den Bosch - een kwart van het de Nederlandse nationale ploeg speelt daar - is haar contract er niet verlengd. Vandaar de goeie vergelijking met Suárez in het voetbal. Heel de internationale hockeywereld probeerde Hulsen binnen te halen, en wij zijn erin geslaagd. Daar zijn we best trots op.”

Goed gevoel

“Ik kreeg meteen een goed gevoel toen Victory me contacteerde”, zegt Lieke Hulsen zelf. “De contacten met topsportmanager Marc Wellens en coach Martin van de Rakt zaten meteen goed. Victory is een club in volle groei, na het plaatsbezoek in Edegem vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Ze hebben de gloednieuwe infrastructuur en nieuw clubhuis, een sterke jeugdwerking, de uitbouw van de eerste damesploeg en misschien nog het belangrijkste: de erg prettige omgang met elkaar. Het gevoel zit juist en ik ben blij dat ik in België mijn ervaring kan inzetten in de Ereklasse.”

Lieke Hulsen werd acht keer landskampioen en vier keer Europees kampioen met HC Den Bosch. Ook in de zaal werd ze zowel lands- als Europees kampioen. Met Jong Oranje won ze goud op het EK en bij de eerste ploeg in Nederland haalde ze zeven caps.