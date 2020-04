Nederlander Martin van de Rakt nieuwe coach eerste damesteam Royal Victory: “Ik voel me perfect thuis in de professionele doch warme sfeer van de club” Sander Bral

16 april 2020

16u57 0 Edegem De Nederlandse coach Martin van de Rakt zal volgend jaar het eerste damesteam van Royal Victory Hockey Club naar de top van de Eredivisie proberen loodsen. Na vier jaar bij Nijmegen en nog eens vier in Tilburg, komt de Nederlander naar Edegem voor zijn eerste buitenlands avontuur. “Zijn aanpak matcht volledig met het DNA van de club.”

De Nederlandse hockeytrainer Martin van de Rakt zal Ben Van Hoof opvolgen die het eerste damesteam van Royal Victory de afgelopen drie seizoenen coachte in de Eredivisie. Van de Rakt was vier jaar aan de slag als coach van Tilburg en vier jaar assistent-coach bij Nijmegen. Hij was ook zeven jaar betrokken bij de jeugdwerking van Oranje Zwart in Eindhoven. Verder werkt hij voor de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) inzake de kwalitatieve invulling van trainer-cursussen.

Warme sfeer

“Victory heeft me een project geschetst waar ik me helemaal in kan vinden”, zegt van de Rakt. “Je kan gewoon niet naast de enorme groei en ontwikkeling van de Edegemse club kijken. Er heerst een erg groot potentieel waar ik vanaf volgend seizoen graag mijn steentje voor bijdraag. De verschillende contacten die ik al had met de club tonen de professionele maar nog steeds warme sfeer van een club waar ik naar op zoek ben.”

Jeugd kansen geven

“We zijn niet over één nacht ijs gegaan in de zoektocht naar onze nieuwe coach”, zegt Marc Wellens van Royal Victory. “We zochten een hongerige coach met ervaring die bekend staat om constructief jeugdspelers in te passen in ervaren teams. We zoeken namelijk steeds een gezonde balans om eigen jeugd alle kansen te geven. Martin krijgt de kans om ons damesteam naar zijn hand te zetten in complete overeenstemming met ons club-DNA. Die match is er wonderwel.”

Royal Victory benadrukt uitgaand coach Ben Van Hoof van harte bedanken voor zijn inzet de afgelopen drie jaar. “Hij is erin geslaagd van ons damesteam een stabiele ereklasser te maken.”