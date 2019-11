Natuurpunt zoekt hulp bij haar grote bosaanplant in de Edegemse Beekvallei Marc Ceulemans

06 november 2019

16u00 0

Op zondag 24 november planten Natuurpuntafdelingen Oude Spoorweg en Zuidrand 6 hectare bos in de Edegemse Beekvallei. Voor de uitbouw van dit bos vlak bij de stad is alle hulp welkom. Om de maar liefst 15.000 bomen te planten wordt iedereen van harte uitgenodigd om te komen meehelpen.

Je zal ook kunnen genieten van snacks en warme en koude dranken.

In 2016 kocht Natuurpuntafdeling Oude Spoorweg een eerste perceel van 3,3 hectare in Kontich. Vorig jaar in februari werd al een eerste kleine aanplanting uitgevoerd door 50 vrijwilligers en een klas van het Sint-Jozefsinstituut van Kontich.

Ondertussen werd door Natuurpuntafdeling Zuidrand een aansluitend perceel in Edegem aangekocht. Samen goed voor meer dan 6 hectare nieuwe natuur: de Edegemse Beekvallei. Het gebied bestaat uit voormalige graslanden, gelegen tussen de Kontichse KMO zone en de Edegemse woonwijken.

Omdat veel mensen worden verwacht om bomen te komen planten, wordt ook dringend hulp gezocht voor de opbouw en afbraak van het tentendorp en om het evenement in goede banen te leiden. Het plantgoed moet op de juiste plek worden gebracht, bijstand worden verleend bij het planten en de ontvangst van de mensen worden verzorgd. Kan je helpen voor enkele uurtjes op zaterdag tussen 10 en 17 uur en/of zondag tussen 9 en 17 uur? Contacteer dan zo snel mogelijk Dirk Costrop. Je kan bellen op het nummer 0476/66.08.28 of mailen naar dirk.costrop@telenet.be.

De locatie is bereikbaar via de Veldkant in Kontich, voor zowel auto’s als fietsen. Via de Boerenlegerstraat en het Finckenpad in Edegem. Die ingang is enkel te bereiken met de fiets of te voet. Je kan je auto enkel in Kontich parkeren in de Veldkant en op de aangeduide KMO-parkings. Graag handschoenen, laarzen en spade meebrengen.