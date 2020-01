Na Fietsersbond en gemeente reageert nu ook Wegen en Verkeer op fietsveiligheid Prins Boudewijnlaan na dodelijk ongeval Sander Bral

23 januari 2020

12u29 2 Edegem Na het Na het dodelijk fietsongeval van dinsdagochtend schenen zowel de Edegemse Fietsersbond als het gemeentebestuur hun licht al op de veiligheid van de oversteekplaatsen op de Prins Boudewijnlaan. Het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), dat de gewestweg beheert, reageert nu ook op de kwestie. “We zijn ons bewust van de problematiek en werken er zowel op korte als lange termijn aan.”

De afdeling Edegem van Fietsersbond Azura klaagt de onveilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op de Prins Boudewijnlaan al aan sinds 2008. De zwakke weggebruiker moet twee keer twee rijstroken met dezelfde rijrichting kruisen, wil hij de laan oversteken. Zonder zebrapaden, zonder verkeerslichten. De fietsersbond wil de twee rijstroken voor gemotoriseerd verkeer in beide richtingen terugdrijven naar één rijvak, de tweede strook kan dan gebruikt worden om voor te sorteren alvorens af te slaan. Bovendien eist de fietsersbond dat de maximaal toegelaten snelheid van zeventig kilometer per uur wordt ingeperkt tot vijftig. De fietsersbond hekelt dat zowel gemeentebestuur en AWV hun voorstellen al twaalf jaar van tafel vegen. De kwestie kwam deze week terug naar boven door het dodelijk fietsongeval van dinsdagochtend.

Verkeersinfarct

Woensdag reageerde het gemeentebestuur al kort, donderdag liet ook AWV zich horen over de kwestie. “De voorstellen die de fietsersbond aanhaalt zijn besproken maar afgewezen omdat ze volgens ons niet haalbaar of wenselijk zijn zowel op vlak van doorstroming als veiligheid”, zegt woordvoerder Jef Schoenmaekers. “Zo heeft het knijpen naar één rijstrook volgens ons zware effecten op het verkeer dat ze zowel het verkeersinfarct verslechteren als de veiligheid, want chauffeurs gaan agressiever rijden en lichten negeren als er minder doorstroming is. We brengen graag ter herinnering wat de reacties waren toen de kruispunten op de A12 in Wilrijk en Aartselaar werden aangepast voor meer veiligheid, ten koste van doorstroming.”

We vinden het net als iedereen verschrikkelijk tragisch en bitter dat het voor de bewuste fietser te laat komt. Jef Schoenmaekers

“Ook het terugbrengen van het snelheidsregime naar vijftig kilometer per uur is op een weg met twee keer twee rijstroken niet haalbaar”, gaat Schoenmaekers verder. “Het wegbeeld nodigt uit tot een hogere snelheid en indien er geen constante handhaving gebeurt is dat niet af te dwingen en dus een maat voor niets.”

Doordachte oplossingen

“Dat neemt niet weg dat we wel actief bezig zijn met herbekijken van de hele as van de Prins Boudewijnlaan”, benadrukt Schoenmaekers. “Zij het met doordachte oplossingen. Dat blijft niet bij studeren en overleggen alleen. Zo zal nog voor de zomer een oversteek verplaatst worden naar bouwproject Elysia Park, mét lichten. De fiets- en voetgangersuitgang van de projectontwikkelaar zal uitgeven op die nieuwe oversteek. We zijn ons dus terdege bewust van de problematiek en we werken eraan op korte en langere termijn. We vinden het net als iedereen verschrikkelijk tragisch en bitter dat het voor de bewuste fietser te laat komt.”