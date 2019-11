Na aangekondigde ontslagronde: gemeentepersoneel massaal op straat tegen besparingsplannen CVDP

18 november 2019

18u22 2 Edegem Maandagochtend kwamen vakbonden, ambtenaren en oppositie samen aan het gemeentehuis in Edegem om te staken tegen de besparingsplannen van de gemeente. Vorige week maakte het lokale bestuur bekend dat er ontslagen zullen vallen bij het gemeentepersoneel.

De gemeente Edegem wordt bestuurd door de partij N-VA die een absolute meerderheid behaalde. Op 12 november verspreidde het bestuur een bericht over het zuinig, verantwoord en vooruitziend beleid voor de gemeente. “We kiezen er resoluut voor de belastingen niet te verhogen maar gezien de financiële uitdagingen in te zetten op het verminderen van de exploitatie-uitgaven. Daarbij zoeken we naar de beste manier om kwalitatieve dienstverlening te blijven aanbieden tegen lagere kosten.” Concreet betekent dit dat er ontslagen zullen vallen bij het gemeentepersoneel en dat een deel van de gemeentediensten geprivatiseerd zal worden.

Deze ochtend kwamen zo’n 150 actievoerders met spandoeken samen aan het gemeentehuis om te protesteren tegen deze besparingsplannen. Naast de ontslagen bekritiseert de vakbond ACV ook de aangekondigde privatisering van dienstverlening door het gemeentebestuur. ”De huisvuilophaling, de verzorging van het Ecopark, de buitenschoolse opvang en de poetsdienst en catering zullen worden uitbesteed. Ook cultuurhuis Huis Hellemans en evenementenhal Hangar 27 blijven niet langer in de handen van de lokale overheid”, klinkt het.

We proberen zo veel mogelijk personeel over te dragen aan de privésector, waardoor ze hun werk niet verliezen Burgemeester Koen Metsu

Protest vanuit de oppositie

Oppositiepartij Groen was vandaag uit solidariteit aanwezig bij het protest. “We willen dat het gemeentebestuur de cijfers geeft en met ons aan tafel zit. We hebben tijdens de vorige legislatuur mee bestuurd en weten dat het mogelijk is om een alternatieve begroting op te maken”, zegt gemeenteraadslid Jeroen Van Laer. Ook oppositiepartij CD&V gaat niet akkoord met de aangekondigde besparingen. Volgens fractieleider Bart Breugelmans werden deze plannen aan het personeel en de adviesraden voorgesteld zonder de gemeenteraad vooraf te betrekken. “CD&V eist daarom dat N-VA deze drastische plannen uitlegt op de commissie op 19/11 en tijdens de gemeenteraad op 25/11.”

Noodgedwongen besparingen

Burgemeester Koen Metsu heeft begrip voor de reactie van de actievoerders maar ziet de besparing als een noodzaak. “We zaten met een structureel tekort van 3,5 miljoen euro per jaar. Omdat onze personeelsuitgaven ver boven het Vlaams gemiddelde lagen en we de belastingen niet wilden verhogen, werden we gedwongen om te besparen op personeelskosten.” Koen Metsu benadrukt dat de naakte ontslagen tot een minimum beperkt zullen worden. “We proberen zo veel mogelijk personeel over te dragen aan de privésector, waardoor ze hun werk niet verliezen.” Dat het om 70 ontslagen zou gaan, is volgens hem volledig van de pot gerukt: “Het aantal ontslagen zal in dezelfde orde van grootte zijn als tijdens de vorige legislatuur.” Volgens de burgemeester zullen de besparingsmaatregelen op lange termijn opbrengen voor de inwoners van Edegem. “We creëren hiermee budget om te investeren in bijvoorbeeld voetpaden en camera’s.”