N-VA zet plannen voor grote randparking aan kasteeldomein ter Linden tóch door Sander Bral

29 september 2020

17u00 0 Edegem Wel, niet, wel, niet. Voor de zomer leek het N-VA-bestuur Wel, niet, wel, niet. Voor de zomer leek het N-VA-bestuur zich terug te trekken uit de juridische strijd rond de nieuwe parking aan Hof ter Linden maar de partij komt nu terug op die beslissing. N-VA gaat met aangepaste plannen onderzoeken hoe er toch een grote parking aan de rand van het kasteeldomein kan komen. De oppositie blijft zich verzetten.

Tijdens de vorige legislatuur gingen N-VA, Groen en Open Vld een participatieproject aan om samen met de Scouts, tennisclub, kleuterschool en buurtbewoners de parkeerproblemen rond het kasteel op te lossen. Daaruit kwam een grote parking aan de kasteeldreef en de Drie Eikenstraat. Enkel CD&V kantte zich van in het begin tegen de plannen omdat onder andere het beschermde dorpsgezicht aangetast zou worden en een deel van de beschermde kasteelmuur gesloopt zou worden. Er kwam een bezwaarschrift van één buurtbewoner, negatieve adviezen van de Vlaamse Commissie van erfgoed en het dossier kwam voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Eind mei leek N-VA de handdoek in de ring te werpen omdat het “geen zin had in een jarenlange procedureslag”. Er zou een alternatief gezocht worden bij de al bestaande parking van het OCMW.

Oppikken

Slechts een tijdelijke opsteker voor CD&V, want N-VA maakte maandag op de gemeenteraad bekend tóch voor een grotere randparking te gaan aan de kasteeldreef. “In overleg met onroerend erfgoed gaan we proberen de plannen aan te passen en toch voor een ruimere randparking te gaan”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Niet enkel bezoekers van het kasteeldomein, de brasserie en het restaurant hebben een veiligere parkeerzone nodig maar ook de tennisclub, kleuterschool en buurtbewoners. Er is een enorme parkeerdruk in de omliggende wijken en we hebben in het verleden al hard gewerkt aan het plan dat we nu opnieuw zullen oppikken.”

Postgebouw

“Is N-VA opeens vergeten dat de dreef en het dorpsgezicht beschermd zijn?”, hekelt CD&V-gemeenteraadslid Adrian De Weerdt. “Waarom kan het alternatief van de OCMW-parking niet verder onderzocht worden, zoals in mei beloofd door N-VA? Deze bocht van honderdtachtig graden betreuren wij enorm. Verder biedt zich een opportuniteit nu het postgebouw verkocht is aan een privé-ontwikkelaar. Bij toekomstige aanvragen tot herbestemming van het gebouw zou de gemeente in de vergunningsvoorwaarden moeten opleggen dat er voldoenden openbare parkeerplaatsen - minstens evenveel als nu - behouden blijven. In combinatie met de OCMW-parking hebben we dan geen enorme randparking nodig.”

Verkeer in dreven

Met goedkeuring van de Vlaamse commissie onroerend erfgoed komt er in afwachting van de randparking een tijdelijke niet-verharde parking op de privégrond van de boerderij aan Hof ter Linden. Het gaat om vijf tot zeven parkeerplaatsen. Groen verzet zich daar tegen. “Het is geen goed idee om auto’s door de dreven of in de wijken via de Patronaatstraat te sturen en zo een belangrijke wandel- en fietsverbinding onveilig te maken”, zegt Groen-raadslid Goedele Van der Spiegel. “Bovendien is er geen zicht op de timing van de grote randparking. De OCMW-site en het postgebouw moeten onderzocht worden als alternatieve, tijdelijke parking.”

Privéterrein

“De OCMW-site biedt slechts tot twintig extra parkeerplaatsen, onder andere voor de bezoekers van het rusthuis”, pareert Metsu. “Dan gaan we het probleem enkel verleggen. Het postgebouw is privéterrein en uiteraard zal die nieuwe eigenaar, die er assistentiewoningen wil zetten, voldoende parkeerplaats moeten voorzien maar dat gaat de parkeerdruk nooit oplossen. Ik begrijp niet waarom er verzet is tegen een nieuwe randparking, aan de ingang van het kasteeldomein, als alle betrokken partijen zoals Scouts, tennisclub en kleuterschool fan zijn.”