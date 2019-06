N-VA lost beleidsvisie in tien punten: “Geen belastingverhogingen en open domein vrijwaren” Sander Bral

26 juni 2019

12u41 1 Edegem Het N-VA-bestuur in Edegem heeft tien wegwijzers gelanceerd die het beleid voor de komende zes jaar moeten vormen. N-VA wil onder andere meer blauw op straat, investeren in openbaar domein en groene ruimtes vrijwaren. In het plan van N-VA worden er geen belastingverhogingen ingevoerd.

Het Edegems gemeentebestuur van N-VA heeft deze week zijn beleidsverklaring de buitenwereld in gestuurd onder de noemer Wegwijzers voor Edegem. Ze moeten de leidraad worden van hoe de gemeente de komende zes jaar bestuurd wordt.

“Onze ambitie is dat Edegem een levendige, aantrekkelijke, veilige, propere en sociale gemeente is en blijft, gestoeld op gezonde financiën”, zegt N-VA-voorzitter Hugo Van Bueren. “We willen werken aan een Edegem waar mensen graag wonen, werken en waar ruimte is voor ontspanning, waar levenskwaliteit wordt geboden, waar handel en lokale economie floreren en waar we ons leefmilieu en de open ruimte beschermen.”

Met de tien wegwijzers zullen we Edegem verder in beweging zetten. Een verantwoordelijke, efficiënte, mensgerichte en veilige gemeente. Hugo Van Bueren

N-VA heeft tien wegwijzers opgenomen in de beleidsverklaring. Er zal onder andere geen belastingverhoging komen. “Zonder verhoging van bestaande of nieuwe belastingen ruimte scheppen voor investeringen door structurele beheersing van de exploitatiekosten.”

Meer blauw op straat

Het bestuur wil ook meer inzetten op veiligheid en veiligheidsgevoel door meer blauw op straat. Het politiekorps krijgt ook een groter budget om te moderniseren. Er gaat ook meer aandacht naar de vrijwilligers van de brandweer en naar preventie op vlak van drugs en verkeersveiligheid.

Bomenfonds

Een hekel punt in Edegem is het behoud van open en groene ruimte. “Een uniek openruimteplan vrijwaart onze groene pracht, het plan moet de open en groene ruimten in Edegem verankeren en vrijwaren”, gaat Van Bueren verder. “Bovendien zullen mensen moeten bijdragen aan het bomenfonds wanneer ze goede reden hebben voor bomenkap. Met het fonds worden nieuwe bomen gepland op ons grondgebied.”

Groen, de grootste oppositiepartij in Edegem, is niet onder de indruk van de tienwegwijzers. “Onaangekondigd presenteerde N-VA op het einde van de gemeenteraad zijn beleidsvisie. Vragen mochten er niet gesteld worden, de oppositie mag luisteren, zwijgen en straks genieten van de vakantie”, hekelt fractieleider Sien Pillot.

“Woorden zoals klimaat of armoede hebben we niet gehoord. Enkel het woord ‘kerntaken’. Alsof de gemeente zich enkel moet bezighouden met het afleveren van paspoorten. N-VA ziet de gemeente als een bedrijf en niet als gemeenschap. Daarom willen ze diensten privatiseren zoals de buitenschoolse opvang en Hangar 27. De uitbesteding van de afvalophaling was ook te verwachten.”

Groen-blauw netwerk

Groen roept niet enkel moord en brand. “We zien ook goede zaken zoals het groen-blauw netwerk dat de plaatsen voor groen en water moet vastleggen, bijna letterlijk opgepikt uit ons eigen programma. De verder uitrol van de plannen met Hof ter Linden en Fort 5 kunnen we enkel maar aanmoedigen.”

Alle tien de wegwijzers in de beleidsverklaring kan je hier raadplegen.

