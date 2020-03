Motorrijder (20) overlijdt na klap tegen paal CVDP

08 maart 2020

13u01 30 Edegem Op de Mechelsesteenweg in Edegem kwam zondagochtend een 20-jarige motorrijder om het leven toen hij terechtkwam tegen een verlichtingspaal.

Een vrachtwagenbestuurder zag omstreeks 7 uur de motor liggen in de middenberm en belde de politie. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse voor een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. “Het slachtoffer is een 20-jarige man uit Edegem”, vertelt commissaris Dirk Fonteyne van Politiezone Hekla. “Hij verloor de controle over het stuur en kwam terecht tegen een verlichtingspaal. “

Zaterdag vond er ook een zwaar ongeval plaats met een motorrijder in Oostmalle. De 22-jarige jongeman werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.