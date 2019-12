Lopen voor kindergeneeskunde tijdens WarmUZA AMK

01 december 2019

10u21 0 Edegem Gisteren kon je op wel een heel speciale locatie een toertje gaan lopen: het UZA organiseerde de eerste editie van WarmUZA, ten voordele van de afdeling kindergeneeskunde.

Rondjes van iets meer dan één kilometer door het UZA, en dat zoveel je wilt voor 5 euro per persoon. Dat was de eerste editie van WarmUZA gisteren, waarbij je kon meelopen of wandelen ten voordele van de afdeling kindergeneeskunde van het UZA. Samen met UZA foundation organiseerde de afdeling kindergeneeskunde de loopactiviteit rond en door het UZA. Maar ook niet zo fervente lopers konden hun steentje bijdragen, door een stukje pizza of een tas soep te kopen. De opbrengst van dat alles gaat volledig naar de patiëntjes van kindergeneeskunde. In de loop van de dag traden er ook enkele artiesten op, waaronder de UZA band.