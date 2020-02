Lokaal bestuur onderzoekt of burgers ook bij ombudsdienst terecht kunnen met klachten Sander Bral

18 februari 2020

16u25 2 Edegem Voortaan moet het gemeentebestuur binnengekomen klachten van burgers niet enkel behandelen, maar er ook over rapporteren op de gemeenteraad. Oppositiepartij Groen vroeg zich deze week op de gemeenteraad af wanneer dat zal gebeuren in Edegem, en of burgers in de toekomst ook met hun klachten terecht kunnen bij een ombudsdienst.

In een nieuw decreet staat opgenomen dat gemeentebesturen de klachten van burgers die binnenkomen vanaf dit jaar ook moeten bekend maken op de gemeenteraad. Raadslid Sien Pillot (Groen) vroeg maandagavond op de gemeenteraad wanneer dat in Edegem zal gebeuren. “Bijkomend zouden wij graag hebben dat burgers ook beroep kunnen doen op een ombudsdienst wanneer ze het gevoel hebben dat hun klacht niet of niet goed genoeg wordt opgevolgd door de gemeente.”

“Op de gemeenteraad van juni, waar ook de jaarrekening besproken zal worden, komt de rapportering van de klachten aan bod”, verzekerde Lawrence Vancraeyenest (N-VA), schepen voor Organisatieontwikkeling en -beheersing. “Over de eventuele organisatie van een ombudsdienst zijn we ons nog aan het beraden. Daarbij zal naast een mogelijke interne ombudsdienst ook een intergemeentelijk initiatief of een beroep op de Vlaamse ombudsdienst bekeken worden.”