Linde Merckpoel organiseert straatconcert om band van buurman te steunen Sander Bral

14 april 2020

17u10 2 Edegem Bekend volk in de Edegemse Florent Geversstraat met radiopresentator Linde Merckpoel en haar buurman Sam De Nef van Danny Blue and the Old Socks. Om de momenteel werkloze muzikant te steunen zette Linde een straatconcert op en verkocht ze ‘old socks’ ten voordele van de band. “Het is leuk om nog eens voor een publiek te spelen.”

Voor Danny Blue and the Old Socks kwam de coronacrisis wellicht nog meer ongelegen dan voor andere artiesten. De jonge band loste net zijn tweede EP Boys en had die normaal gezien mogen presenteren in een uitverkochte AB Club in Brussel.

Linde Merckpoel van Studio Brussel besliste daarom om haar buurjongen een hart onder de riem te stoppen. Ze organiseerde een straatconcert - netjes volgens de richtlijnen onder goedkeurend oog van politie - en verkocht ‘old socks’ aan de buren ten voordele van de band. “Steunkousen, eigenlijk”, grapt Linde.

Sam ontving de geste met veel dankbaarheid en speelde een intiem concert voor zijn buren. “Het doet enorm deugd om nog eens voor een publiek te mogen spelen”, benadrukt Sam, die ironisch genoeg zelf geen sokken draagt.

