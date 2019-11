Light of Day: vrienden van Springsteen strijken weer neer in België SPS

08 november 2019

22u42 1 Edegem Op dinsdag 10 december komt Light of Day weer naar ons land afgezakt, h et jaarlijkse evenement dat muziek inzet om het onderzoek naar parkinson te steunen. De muzikale vrienden van Bruce Springsteen houden dan halt in Club27 in Edegem, na eerst warm te hebben gedraaid in Ierland, Engeland en Italië.

Wat in november 1998 begon als een éénmalig concert in Asbury Park (New Jersey), met The Boss als verrassingsact, groeide uit tot een internationale tournee die ook Europa doorkruist, met de hulp van Bruce’ collega’s en vrienden. Rockproducer Bob Benjamin, pas gediagnosticeerd als parkinsonpatiënt, vroeg toen om voor zijn 40ste verjaardag het onderzoek naar die zikte te steunen. The Light of Day Foundation, genoemd naar het bekende Springsteen-nummer, was geboren.

Wereldberoemde kleppers

“In Amerika lokt de concertreeks volle zalen”, zegt Jeffrey De Roeck, Springsteen-fan en organisator van de Belgische edities. “In Europa is de tour iets bescheidener, hoewel het jaar na jaar groeit door de mond-aan-mondreclame. Maar ook hier kunnen we telkens uitpakken met wereldbekende kleppers. Deze editie zijn dat rasartiesten zoals Joe D’Urso, James Maddock, Jeffrey Gaines, de Canadese Miss Emily en Vini ‘Mad Dog’ Lopez, ex-drummer bij The E Street Band en opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Miss Emily is trouwens zopas nog genomineerd voor de Three Maple Blues Awards in Canada. Zij staat daar niet slecht tussen toppers als BB King, Jeff Healey en Joe Banamassa.

De opbrengst van het concert op dinsdag 10 december gaat, net zoals die in andere landen, integraal naar The Light of Day Foundation. Dankzij het enthousiasme van wereldwijd honderdduizenden muziekfans werd zo al ruim 5 miljoen euro geschonken aan onder meer de Michael J. Fox Foundation, CurePSP, de Parkinson’s Foundation en de Parkinson Unity Walk, allemaal organisaties die zich inzetten voor het onderzoek naar parkinson en aanverwante ziekten, zoals PSP en ALS.

Light of Day houdt voor het vierde jaar op rij halt in Club27 in Edegem, na eerdere passages in onder meer Trix in Antwerpen.

Light of Day

10 december 2019.

Club 27, Parklaan 161, Edegem.

Deuren: 19u30.

Tickets: 15 euro in voorverkoop of 20 euro aan de kassa.

Meer info: lightofday@pandora.be, www.lightofday.org of www.club27edegem.be.