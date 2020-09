Levensloop Edegem 2020 gaat virtueel Sander Bral

09 september 2020

17u10 0 Edegem De Levensloop vindt in oktober in heel het land virtueel plaats onder de naam Tour of Hope. Ook in Edegem zullen de jaarlijkse ceremonies uitgezonden worden vanuit Fort 5. Deelnemers kunnen hun sportprestaties ingeven op de website van Tour of Hope en een online gift doen voor de Stichting tegen Kanker.

Het organisatiecomité ‘Levensloop Edegem 2020’ zal de openings- en slotceremonie en de kaarsenceremonie in beeld brengen van de Edegemse Levensloop die in oktober virtueel te volgen is. Vorig jaar waren er nog 2.500 deelnemers voor de zesde editie van de Levensloop in Edegem. Er werd maar liefst 180.699 euro overgemaakt aan de Stichting tegen Kanker.

Tour of Hope

Het evenement kan op 10 en 11 oktober uiteraard niet doorgaan maar onder de naam ‘Tour of Hope’ vindt de levensloop 2020 in heel België virtueel plaats. “De loop staat bekend als een sociaal gebeuren dat duizenden mensen bij elkaar brengt”, zegt sportschepen Koen Michiels (N-VA). “We kunnen dit in deze tijden helaas niet op die manier organiseren. Maar om deze slepende ziekte onder de aandacht te blijven brengen, zal de Edegemse editie van Levensloop 2020 digitaal doorgaan. Via de website is de openings- en slotceremonie integraal te volgen vanuit Hangar 39 aan Fort 5. De kaarsenceremonie zal in beeld gebracht worden vanuit de droge gracht in het binnenfort.”

Bij de ceremonies worden traditioneel zowel deelnemers als vrijwilligers in de bloemetjes gezet. De aandacht gaat daarbij naar mensen die overleden zijn aan de gevolgen van kanker, momenteel tegen de ziekte vechten of ze overwonnen hebben. Op de website van Tour of Hope kunnen individuen hun sportprestaties van de hele maand oktober ingeven en een online gift doen om op die manier hun steun te betuigen.

Dauwstappers

“We doen een warme oproep aan de deelnemende teams van vorige jaren op hun wandel- of looptocht te registreren op de website”, gaat Michiels verder. “Daarnaast wordt wandelen gestimuleerd in samenwerking met onze wandelvereniging De Dauwstappers. Vanaf 15 september zullen ze de bewegwijzering van de toeristische wandelroutes Pelgrimpad, ter Lindenpad en Buizegempad extra aanduiden.”

Meer info via levensloop.be/tour-of-hope.