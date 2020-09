Laureaten gerenommeerde pianowedstrijd openen concertreeks Zuidrand Klassiek! Sander Bral

02 september 2020

14u54 0 Edegem Zuidrand Klassiek!, de nieuwe versie van Neerdorpen Klassiek!, kan dan toch doorgaan en start op donderdag 1 oktober met laureaten van de Steinway Pianowedstrijd in de Edegemse Heilige Familiekerk. “We halen vier absolute toptalenten naar Edegem.”

Het lokaal bestuur schrapte in augustus uit voorzorg ook alle septemberevenementen. Nu het aantal besmettingen in de regio terug daalt, zullen er opnieuw evenementen kunnen georganiseerd worden met vanaf 1 oktober de doorstart van Zuidrand Klassiek!, de opvolger van Neerdorpen Klassiek!. “Om meer muziekliefhebbers te kunnen ontvangen, kiezen we voor de Heilige Familiekerk”, zegt cultuurschepen Koen Michiels (N-VA). “Op die manier kreeg het evenement een groene score in het Covid Event Risk Model (CERM) van de Vlaamse overheid.”

Steinway concertvleugel

Het openingsconcert wordt gegeven door vier jonge laureaten van dertien tot achttien jaar van de Steinway Pianowedstrijd. Het concours geeft jongeren de kans om, in een klimaat van gezonde competitiegeest, hun kennis en talent op het podium te laten zien. Ze krijgen de kans om een instrument op topniveau te spelen - de Steinway concertvleugelpiano - en ondervinden een ervaring voor het leven. “Tijdens dit concert zal het zestienjarige Edegems toptalent Amadi Manuchimso ook optreden”, benadrukt Michiels.

Het concert wordt georganiseerd door Orfeoproducties vzw op vraag van Streekvereniging Zuidrand. Een kaartje kost 14 euro. Het dragen van een mondmasker is verplicht.