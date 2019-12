Langverwacht restaurant Stable opent de deuren in Hof ter Linden Sander Bral

27 december 2019

16u25 5 Edegem Het gastronomisch restaurant Stable opent na nieuwjaar de deuren in het oostelijk koetshuis van kasteeldomein Hof ter Linden. Gasten zullen er kunnen lunchen en dineren in de vorm van vaste menu’s. “Ode aan pure smaken met focus op de herkomst van ingrediënten.”

Stable vond onderdak in de oude stallen van Hof ter Linden, middenin het groene kasteeldomein. Njegoš Kaličanin, bekende tv-kok in thuisland Servië en in Mortsel achter het fornuis van brasserie Pastis, werd naar eigen zeggen samen met mede-oprichters Goran Stamenkovic en Aleksandar Davidovic naar Hof ter Linden geleid door zijn instinctieve drang naar de natuur, het pure en het ongerepte.

“Verwacht je aan bijzonder, eigenwijze gerechten, intense smaken en verrassende combinaties”, klinkt het bij Stable. “Onze bedoeling is om het restaurant op termijn uit te werken me verschillende huiskoks, namelijk toppers van over de hele wereld die op uitnodiging voor een bepaalde periode bij ons komen koken.”

Kracht van eenvoud

Stable werd ontworpen door architect Dieter Vander Velpen, bekend van onder meer het hoofdkwartier van Tomorrowland in Antwerpen. “Het historische karakter van het koetshuis werd optimaal gerespecteerd en aangevuld met nieuwe elementen. De essentie van het interieur is de kracht van eenvoud en de natuur.” Vander Velpen gebruikte voornamelijk ruwe materialen zoals hout, natuursteen en brons.

Stable werkt met vaste menu’s van 59 euro per persoon. Gasten zijn zowel voor lunch als avondmaal welkom. Het restaurant opent de deuren voor het eerst op woensdag 8 januari de deuren en is geopend van woensdag tot en met zaterdag.