Kwijtschelden van huurgelden en kortingen voor sportclubs: Edegem komt met steunmaatregelen Sander Bral

31 maart 2020

Edegem Na federale en Vlaamse steunmaatregelen komen er nu ook gemeentelijke steunmaatregelen voor Edegemse handelaars en verenigingen. Huurgelden aan de gemeente tijdens de lockdown worden kwijtgescholden en sportverenigingen krijgen volgend jaar korting voor Den Willecom. Verder is er nu ook in Edegem een platform waarop klanten kunnen zien welke diensten er nog worden aangeboden zoals afhaalmaaltijden.

De belangrijkste steunmaatregel van het lokaal bestuur is het kwijtschelden van huurgelden van gemeentelijke infrastructuur vanaf het intreden van de lockdown light tot en met de maand april. “Iedere sportclub, toneelgezelschap, kunst- en taalatelier maar ook coworkingruimte Bolwerk en marktkramers zullen hun huurgelden aan de gemeente teruggestort krijgen”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Ook horecazaken die panden van de gemeente huren zoals ’t Forum, Hoogmis, Brasserie Hof ter Linden, Stable en La Brasseria krijgen hun huurgeld terug. Wij hopen andere verhuurders met deze maatregel te inspireren.”

Verlenging afbetalingsperiode

De sportverenigingen, die de financiering van hun recent aangelegde terreinen afbetalen aan de gemeente, genieten nog een extra maatregel. “We verlengen de afbetalingsperiode met een half jaar zodat de clubs niet in geldproblemen geraken”, zegt Koen Michiels (N-VA), schepen voor Sport. “Daarnaast doen we ook een inspanning voor de verenigingen die onze sporthal Den Willecom gebruiken. Dans, karaté, zaalvoetbal, handbal, scholen en alle verenigingen die momenteel geen gebruik kunnen maken van de zaal krijgen volgend jaar korting.”

Ikonderneeminedegem.be

In tussentijd ontwikkelde Bart Scheenaerts, voorzitter van de adviesraad lokale economie, een nieuw platform waarop klanten bij de Edegemse handelaars online kunnen bestellen. Klanten kunnen hun bestellingen zelf ophalen of laten leveren. Iedere handelaar kan zich registreren via www.ikonderneeminedegem.be. Nog nieuw is dat Edegemse handelaars jaarlijks een reclamefolder mogen bedelen zonder retributie te betalen.

Vanuit de oppositie klonk er al langer een oproep voor maatregelen om getroffen handelaars te steunen. Open Vld zag uitkomsten in fiscale maatregelen en het opstarten van een platform voor handelaars, dat er nu dus is. Verder willen de liberalen elk huishouden een bon van tien euro geven om lokaal te besteden.

“Wij willen geen blinde maatregelen doorvoeren maar doordachte ondersteuning bieden aan zij die het hardst getroffen worden”, reageert Metsu daarop. “Met die bonnen zouden mensen dan ook terecht kunnen bij zaken die het momenteel nog erg goed doen zoals voedingswinkels en apothekers. Dat is niet de bedoeling.”

Noodfonds

Grootste oppositiepartij Groen stelt een lokaal corona-noodfonds voor van een half miljoen euro. “Vanuit dit fonds kunnen we de negatieve impact van de crisis opvangen en milderen”, zegt fractieleider Sien Pillot. “Het fonds kan dienen voor premies, overbruggingskredieten of renteloze leningen aan ondernemers, verenigingen en horeca.”

“Binnen mogelijkheden”

“Het is natuurlijk gemakkelijk om vanaf de zijlijn noodfondsen te willen inroepen van een half miljoen euro. Waarom niet eens een heel miljoen?”, hekelt Metsu. “Het is aan de hogere overheden om met noodfondsen te komen en de Vlaamse is daar momenteel ook mee bezig. Wij willen zoveel mogelijk doen voor onze handelaars maar het moet wel binnen onze mogelijkheden liggen. Zij die het hardst getroffen worden en op onvoldoende bovenlokale maatregelen kunnen rekenen, worden van kortbij opgevolgd. Ze kunnen bij ons terecht en zullen begeleid worden richting een haalbare oplossing.”

Handelaars of verenigingen die vragen hebben kunnen het lokaal bestuur contacteren via lokale.economie@edegem.be.