KTA Da Vinci schaft defibrillator aan en stelt open aan buurt: “Voor een veilige en gezonde omgeving” Sander Bral

22 november 2019

10u50 0 Edegem Na sportcomplex Kattenbroek, het gemeentehuis en sporthal Den Willecom is er voortaan ook een automatische externe defibrillator (AED) aan het Koninklijk Technisch Atheneum Da Vinci in Edegem. Elk jaar krijgen ongeveer elfduizend mensen een plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis. De school stelt de AED ter beschikking van de buurt. “We willen werken aan een veilige en gezonde omgeving.”

Slechts tien percent overleeft een plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis, in België zijn er ongeveer elfduizend mensen per jaar die dat meemaken. Spoedige hartreanimatie (CPR) en defibrillatie kunnen de overlevingskansen verhogen tot ongeveer zestig à zeventig percent. HeartSaver is een vzw die ervoor ijvert om het aantal publiek beschikbare hartstarters of automatische externe defibrillatoren (AED) in ons land te verhogen door lobbying, bewustmaken en de werving van fondsen om de financiële drempel voor de aanschaf en het onderhoud van een hartstarter zo laag mogelijk te houden.

Brug

“Als school willen we de brug slaan met de buurt en samen werken aan een veilige en gezonde samenleving”, zegt directeur Mieke Callaerts van het KTA. “Daarom installeren we in samenwerking met HeartSaver een AED aan de hoofdingang van onze school die permanent publiekelijk toegankelijk is.”

“Hartveilig”

“Edegem telt al verschillende hartstarters in openbare gebouwen en sportclubs, maar ook op of nabij de school kan iemand een hartstilstand krijgen”, benadrukt Koen Michiels (N-VA), schepen voor onderwijs. “Een leerling, een ouder, een leerkracht, een bezoeker, technisch personeel… Het kan iedereen overkomen, jong of oud. Het is fijn dat Da Vinci in dit levensbelangrijk project stapt en de schoolomgeving ‘hartveilig’ maakt.”

De AED werd donderdag voorgesteld aan de buurtbewoners. Ze kregen samen met de personeelsleden van de school een opleiding hoe het toestel te gebruiken. De hartstarter hangt aan de ingang van de school in de Monseigneur Cardijnlaan 1.