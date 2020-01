Kringloopwinkel haalt vanaf nu ook textiel op in Edegem Sander Bral

22 januari 2020

17u55 0 Edegem Het gemeentebestuur van Edegem en Opnieuw & Co gaan hechter samenwerken. Het kringloopcentrum haalt vanaf nu zes keer per jaar huis aan huis textiel op. Verder plaatste Opnieuw & Co vijf textielcontainers in het Ecopark en nog eens tien kledingcontainers op Edegems grondgebied. “Voor een beter milieu en meer sociale tewerkstelling.”

Koen Goemans, directeur van Opnieuw & Co, is zeer tevreden dat er vanaf nu ook in Edegem textiel aan deur opgehaald kan worden. “Het opgehaalde textiel komt lokaal weer in omloop en dat is goed voor het milieu. Met onze groei creëren we ook meer sociale tewerkstelling. Ik ben de Edegemnaar nu al dankbaar voor al het textiel dat we bij hen kunnen ophalen.”

Verlaagde CO2-uitstoot

“Edegem staat met tien kilogram hergebruik per inwoner in de top tien van Vlaanderen”, stoeft burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Bovendien is dat het dubbele van het hergebruikcijfer van de gemiddelde Vlaming. Door de textielophaling zal dat cijfer enkel maar stijgen. Volgens het Nederlandse onderzoeksbureau TNO levert elke ingezamelde kilo goederen een besparing op van één kilogram CO2-uitstoot. De textielophaling zorgt dus ook voor minder uitstoot.”

Opnieuw & Co wordt al jaren ondersteund door het lokaal bestuur van Edegem. Tot vorig jaar betaalde de gemeente een vaste prijs per ton herbruikbare goederen die door de inwoners werden ingezameld. Vanaf dit jaar wordt een vast bedrag van twee euro per inwoner betaald en wordt er dus minder gefinancierd door Edegem.