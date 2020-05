Koop een cadeau bij je lokale handelaar voor je lokale held: Edegem lanceert platform ‘Ik Help Helden’ Sander Bral

12 mei 2020

12u10 16 Edegem Niet toevallig op de internationale dag van de verpleging wordt in Edegem ‘Ik Help Helden’ uitgerold. Via het platform kan je lokale helden zoals verplegers en supermarktpersoneel een product of maaltijd cadeau doen van een lokale handelaar. “Een win-win voor onze helden én ons lokale economie.”

Elke avond applaudisseren voor verplegers, dokters, winkel- en gemeentepersoneel, agenten en alle andere helden met essentiële jobs is een mooi begin, maar in Edegem is men ervan overtuigd dat je meer kan doen. Initiatiefnemer en radiomaker Catherine Callens lanceert op de dag van de verpleging het online platform ‘Ik Help Helden’.

“Enerzijds heb je het drama van de lokale handelaars die hun inkomen verliezen en anderzijds heb je het verhaal van onze hulpverleners en andere helden die elke dag voor ons in de bres springen”, zegt Catherine. “Het dagelijks applaus is heel erg mooi om te zien maar we moeten toch meer kunnen doen, onze helden horen dat applaus niet eens, want ze zijn zo hard aan het werk.”

Nationaal uitrollen

“Ik kwam op het idee om de twee samen te brengen tot een win-winsituatie waarbij mensen een heel specifiek cadeau met persoonlijke boodschap kunnen schenken aan één van hun lokale helden. Onze handelaars hebben elk een gift van 25 euro klaargemaakt. Voorlopig vind je op onze website enkel helden en deelnemende handelaars uit Edegem maar het is onze droom om op termijn alle helden nationaal te ondersteunen.”

Bekend Edegem sprong snel op de kar. “Wij applaudisseren in onze straat elke dag voor de drie verplegers die hier wonen”, zegt radiomaker Linde Merckpoel. “Via Ik Help Helden kan ik ook iets betekenen voor de vele mensen in de zorg die ik niet ken en niet in mijn straat wonen.”

“De helden van vandaag, zij die dag in dag uit in de ziekenhuizen staan, in woonzorgcentra, in supermarkten, zij zijn de reden waardoor we nu een positieve evolutie zien”, voegt acteur Geert Hunaerts toe.

Nieuwe generatie helden

Dat bevestigt radiomaker Vincent Fierens. “Ik heb erg veel bewondering voor iedereen die in tijden van ‘in uw kot blijven’ net het tegenovergestelde moeten doen. Deze mensen hebben misschien het gevoel dat ze ‘maar’ hun job doen, maar eigenlijk zijn zij de nieuwste generatie van helden. Dat ik hen nu rechtstreeks kan helpen via de website, vind ik geweldig.”

Inspireren

Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA) was meteen enthousiast toen Catherine met het idee kwam. “Als burgemeester én als burger wil ik er alles aan doen om lokale helden en handelaars zo goed mogelijk te ondersteunen. Het mooie is dat onze inwoners op een veilige manier hun steentje kunnen bijdragen dankzij Ik Help Helden. Het zijn de dokters uit het Universitair Ziekenhuis en je favoriete winkelier op de hoek die je steunt door een gift te doen. Hopelijk inspireert het initiatief andere gemeenten om mee op de kar te springen. De website is zo gebouwd dat we gemakkelijk extra helden en handelaars kunnen toevoegen.”

Alle info op ikhelphelden.be.