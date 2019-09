Koninklijk bezoek eindigt in mineur: eerste dronevlucht tussen ziekenhuizen op laatste moment afgelast Annelin Marien

25 september 2019

17u46 2 Edegem Wat de allereerste medische dronevlucht had moeten worden, is in mineur geëindigd. Om veiligheidsredenen werd op het laatste moment beslist alles af te gelasten. Koning Filip zou normaal gezien toekijken hoe de eerste medische drone de lucht in ging, in plaats daarvan kreeg hij het toestel op de grond van dichtbij te zien.

Vandaag zou normaal gezien de allereerste medische drone opgestegen moeten zijn, vanop het dak van het UZA in Edegem. Die zou vliegen naar het GZA Sint Augustinus ziekenhuis. Binnenkort zullen zulke drones, met onder meer weefsel, bloed en medicijnen, tussen de ziekenhuizennetwerken GZA, ZNA en Helix vliegen. “We wilden absoluut geen risico’s nemen om onze eerste testvlucht uit te voeren”, zegt Thibauld Jongen, CEO van Sabca, het bedrijf dat mee de drone heeft ontwikkeld. “Vooral omdat er zoveel mensen aanwezig waren, en daarbij ook de koning, hebben we beslist om de testvlucht nog even uit te stellen om veiligheidsredenen. De drone is technologisch zeker 100% in orde, maar het is wel nog een prototype, en het heeft nog geen honderden missies gedaan. Bovendien waren de weersomstandigheden ook niet optimaal.” De eerste testvlucht, waarbij nog geen weefsel of bloed wordt vervoerd maar waterstalen, wordt dus uitgesteld naar een van de komende dagen, wanneer er niet 100 man, onder wie de koning, rond staat. Koning Filip mocht al wel de drone van dichtbij bewonderen.

60 km/u

Het Antwerpse bedrijf Helicus staat in voor de dronetransporten. Vanuit een commandocentrum zullen de drones bestuurd worden, en dat team staat ook in contact met luchtverkeersleiding Skeyes. De komende maanden worden er een aantal vluchten ingepland, waarbij de doelstelling is om een wekelijkse vluchtdag te organiseren. Maar Helicus wil snel uitbreiden naar dringende transporten op aanvraag, die op elk moment ingezet kunnen worden, zo’n 360 dagen per jaar. De drones zullen nauwelijks zichtbaar of hoorbaar zijn vanop de grond, al vliegen ze met een snelheid van 60 km/i over de daken. Ze wegen rond de 20 kilogram, en vliegen 90 tot 150 meter hoog. Over een afstand van het UZA naar het Sint Augustinus, dat is 2,17 kilometer, zou zo'n drone 3 minuten doen, veel sneller dan wanneer je weefsel of medicijnen langs de weg moet vervoeren.