Koen Metsu (N-VA) pleit voor heropenen containerparken: “Op áfspraak: zonder werknemer en bezoeker in gevaar te brengen” Sander Bral

19 maart 2020

19u06 0 Edegem Vlaams Parlementslid en Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA) doet een oproep naar de federale regering om burgemeesters zelf te laten beslissen over het al dan niet sluiten van recyclageparken. “Mensen hebben daar echt nood aan, ze zitten thuis en zijn volop bezig met de lenteschoonmaak. Containerparken kunnen perfect open gehouden worden zonder werknemers of bezoekers in gevaar te brengen.”

Bij de extra maatregelen afgelopen dinsdag van de federale overheid in de strijd tegen corona - de zogenoemde ‘lockdown light’ - hoorde ook de sluiting van alle recyclageparken in het land. De parken overal in het land kregen te kampen met een overrompeling van mensen die nog snel hun afval en spullen wilden dumpen uit vrees dat de parken gingen sluiten - een beetje het tegenovergestelde van hamsteren in supermarkten. Uit vrees voor broeihaarden van corona en dat er niet genoeg medewerkers zouden zijn om de huisvuilophaling te garanderen, werden de parken in Vlaanderen eerder dinsdag al gesloten door Vlaams minister van omgeving, Zuhal Demir (N-VA).

Partijgenoot en burgemeester van Edegem, Koen Metsu (N-VA), wil het ecopark in zijn gemeente terug open zien en pleit ervoor dat burgemeesters zelf kunnen beslissen om de recyclageparken al dan niet gesloten te houden. “Ofwel organiseert de federale overheid een volledige lockdown, waarbij iedereen binnen moet blijven, ofwel niet”, hekelt Metsu. “Men kiest er op dit moment voor om dat niet te doen. De glazenwasser moet nog gaan werken en de gemeentelijke groendienst ook, maar ons ecopark moet sluiten?”

Ofwel organiseer je als federale overheid een volwaardige lockdown, ofwel niet. Koen Metsu (N-VA)

Lenteschoonmaak

“Mensen die thuis in quarantaine zitten, houden zich bezig met de grote lenteschoonmaak. En maar goed ook”, benadrukt Metsu. “Want hygiëne is meer dan ooit belangrijk op dit moment. Het is dan toch niet meer dan logisch dat diezelfde mensen veilig en verantwoord terecht kunnen om hun overbodige spullen te deponeren?”

“Veilig en verantwoord, dat betekent in dit geval op afspraak”, gaat Metsu verder. “Op die manier kunnen we de toestroom van mensen controleren en toestanden zoals begin deze week voorkomen, waarbij mensen in rijen staan aan te sluiten. Op die manier komen onze werknemers, die sowieso aan het werk zijn op andere plaatsen, en de bezoekers niet in gevaar.”

Bijval

In Edegem is het ecopark voorlopig nog een gemeentelijke bevoegdheid, maar Metsu is ervan overtuigd dat intercommunales dit ook kunnen organiseren, als de burgemeesters van de betreffende gemeentes dat wensen. “Ik voel dat onze inwoners het ecopark terug open willen en ook in het Vlaams parlement kreeg ik al veel bijval van collega-burgemeesters.”

Morgen vrijdag komt het punt wellicht aan bod op provinciaal en mogelijk hoger niveau.