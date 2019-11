Koen Metsu loop New York Marathon ten voordele van de strijd tegen kernwapens Sander Bral

05 november 2019

15u54 0 Edegem Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA), zijn vrouw en enkele andere Edegemnaren liepen het afgelopen weekend de New York City Marathon in de Verenigde Staten. Metsu liep voor het goede doel ‘Burgemeesters voor Vrede’, dat zich inzet voor een wereld zonder kernwapens.

De TCS New York City Marathon is een hardloopevenement in New York dat samen met de Boston en Chicago Marathon tot de grootste marathons van de Verenigde Staten behoort. Er nemen ongeveer vijftigduizend deelnemers deel uit honderddertig verschillende landen. Vorig jaar bedroeg de opbrengst voor verschillende goede doelen ongeveer veertig miljoen dollar.

Tegen nucleaire wapens

Koen Metsu (N-VA) besliste om te lopen voor ‘Mayors for Peace’ of ‘Burgemeesters voor Vrede’. Het samenwerkingsverband telt 7.789 leden uit 163 landen en wil tegen 2020 nucleaire wapens compleet verbieden. Mayors for Peace probeert dat te bereiken door een nauwe samenwerking met steden, burgers en ngo’s over de hele wereld en door verschillende campagnes te organiseren. Eén daarvan is ICAN (International Campaign to abolish nuclear weapons) die in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede mocht ontvangen.

Metsu haalde de eindmeet van 3 uur en 56 minuten. “Een bijzondere ervaring en een gedroomd item om van onze bucketlist te schrappen”, zegt de burgemeester. “En dat in het teken van de vrede.”