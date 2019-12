Kinderen in UZA krijgen speelgoed en een bezoekje van BV’s Annelin Marien

18 december 2019

17u08 0 Edegem Vandaag was een speciale dag voor de kinderen op de kinderkankerafdeling in het UZ Antwerpen. VZW Stisa zamelde het hele jaar lang speelgoed in, dat ze vandaag konden schenken aan zieke kinderen. Er kwamen ook een heleboel BV’s langs in de ziekenhuiskamers. En ook voor vzw Stisa zelf was dit een speciale dag: ze schoten namelijk 10 jaar geleden uit de startblokken.

10 jaar geleden richtten Stijn en zijn zus Isabelle vzw Stisa op met als doel: nieuw speelgoed verzamelen voor ernstig zieke kinderen. Stijn kwam op het idee voor de vzw nadat zijn eigen zoontje 10 jaar geleden te kampen kreeg met ernstige gezondheidsproblemen. Maar wat startte met wat speelgoed inzamelen en uitdelen, is na 10 jaar enorm gegroeid. Ondertussen houdt vzw Stisa al voor de tiende keer haar nationale actienamiddag, en ook enkele BV’s sloten zich bij de vzw aan. Zo namen Kelly Pfaff en Lorenzo Staelens het meter- en peterschap op zich.

Eindejaarsperiode

De afgelopen jaren was vzw Stisa te gast in tal van zorginstellingen, zoals het UZ Gent, het UZ Brussel en het Zeepreventorium De Haan, maar dit jaar was de kinderkankerafdeling van het UZ Antwerpen aan de beurt. De kinderen op de afdeling kregen allemaal nieuw speelgoed, en dat gebeurt niet per toeval tijdens de eindejaarsperiode. “Die periode is voor de kinderen heel moeilijk, net als voor de ouders”, vertelt Brigitte Matthys, secretaris van vzw Stisa. “Elk kind heeft recht op een fijne kerstperiode, en we zien dat de kinderen genieten van zo’n namiddag. Die glimlach op hun gelaat als een BV een bezoekje brengt in hun slaapkamer: daar doen we het voor.”

Na tien jaar heeft vzw Stisa al meer dan 1000 kinderen gelukkig kunnen maken met speelgoed en een bezoekje van een BV. “Als we zien hoe klein dit is begonnen, is deze kaap na 10 jaar natuurlijk fantastisch! Want daar draait het om: ervoor zorgen dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen amuseren in het ziekenhuis.”