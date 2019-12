Kaffée Allée werkt samen met Lints integratiecentrum voor wereldkeuken Sander Bral

18 december 2019

11u26 6 Edegem De wintereditie van Kaffée Allée is afgelopen weekend succesvol ingezet. Vrijdag wordt de kerstvakantie feestelijk ingezet met gratis hapjes en happy hours. Volgende week donderdag is het Meihof het decor van de wereldkeuken in samenwerking met het integratiecentrum van Lint met op het programma de Afghaanse cuisine.

De bekende Edegemse zomerbar Kaffée Allée opende afgelopen weekend op het laatste nippertje nog een wintereditie in het Meihof, dat sinds september leegstaat. “We hebben heel veel positieve commentaren gekregen dat het Meihof nu toch open blijft tijdens de eindejaarsperiode dankzij onze winterbar”, zegt Geert Verheyden van Kaffée Allée. “Het was een leuke opening met een heerlijke mix van volk, zowel jong als oud bleef tot in de laatste uurtjes plakken. Op zondag was het vollenbak met jonge gezinnen, kinderen die ravotten in de speeltuin met een warme choco en mama en papa die gezellig genieten van een La Trappe van ’t vat.”

Wereldkeuken

Gezien de last minute opening van Kaffée Allée is het programma van de wintereditie nog niet volledig ingevuld. “We zijn er volop mee bezig”, verzekert Geert. “Donderdag werken we al samen met het integratiecentrum van Lint voor een wereldkeuken. Bezoekers kunnen aanschuiven voor een Afghaanse maaltijd voor zeer democratische prijzen, gemaakt door de bewoners van het centrum. Maar eerst vieren we de start van de kerstvakantie vrijdag met gratis hapjes en happy hours.”

Vrijdag opent Kaffée Allée om 17.00 uur. De wereldkeuken is volgende week donderdag vanaf 18.00 uur.