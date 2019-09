Kaffée Allée verhuist naar binnenfort voor knallend slotfeest Sander Bral

11 september 2019

12u26 0 Edegem De eerste zomer van Kaffée Allée op de nieuwe locatie in Fort 5 zit erop. De zomerbar, die zich dit seizoen meer dan ooit op gezinnen focuste, gaat er dit weekend uit met een groot feest. “We verhuizen de boel naar het binnenfort zodat we terug met luide muziek kunnen werken.”

Nadat de oude fabriekssite van Agfa-Gevaert gesloopt werd voor de bouw van woonproject Minerve, moest Kaffée Allée dit jaar op zoek naar een nieuwe locatie voor de zomerbar. Die werd snel in Fort 5 gevonden toen het gemeentebestuur op zoek ging naar een concessiehouder. Wel moest het concept van de zomerbar verzoenbaar zijn met de vleermuizenhabitat in en rond het fort. Grote feesten met livemuziek of deejays met luide muziek, kon dus niet meer in Kaffée Allée.

Familiedagen

“We hebben dan een nieuw concept uitgewerkt dat vooral op gezinnen focust”, zegt medeuitbater Geert Verheyden. “Dat is een enorm succes geworden. Meer dan ooit was er een constante in Kaffée Allée, grootouders die met hun kleinkinderen een hele middag kwamen vertoeven of jonge gezinnen die er even tussenuit wilden. Ons concept sloeg aan en is zeker voor herhaling vatbaar.”

Kaffée Allée eindigt de zomer met een combinatie van twee klassiekers. “De familiedag en de retrodag met covergroep The Great Pretenders”, gaat Geert verder. “We beginnen zaterdag met een brunch met aansluitend foodtrucks, grime, tattoos, volksspelen en kinderanimatie. Vanaf 15.30 tot 02.00 uur is er dan muziek.”

Muziek

Daarvoor doet Kaffée Allée beroep op het binnenfort met partners Het Bolwerk en Manufactuur Cultuur. “Daar gelden andere regels wat de vleermuizen betreft. We kunnen daar meer feestlicht hangen en luidere muziek spelen. Live spelen naast The Great Pretenders ook Birds That Change Colour en The Buckshots. Platenruiters van dienst zijn Laston & Geo, Tommy Milfgod en DJ Vinylah.”

Wintereditie?

Mogelijk is het niet tot volgende zomer wachten op Kaffée Allée. “Bij onze bezoekers is er een groot draagvlak voor een wintereditie”, besluit Geert. “We gaan overleggen met buurtbewoners en gemeentebestuur om te zien welke opties er zijn.”

Het slotfeest start zaterdag met een brunch met inschrijving van 10.30 tot 13.00 uur. Alle activiteiten nadien zijn gratis.