Kaffée Allée organiseert opnieuw zomerbar in Edegem (maar niemand weet vanaf wanneer) Sander Bral

01 april 2020

12u56 0 Edegem Door de vleermuizenhabitat in Fort 5 moet de Edegemse zomerbar dit jaar verhuizen van Hangar 23 naar Hangar 39, die meer aan de buitenkant van het fort ligt en waar er dus meer mogelijkheden zijn. Door de verhuis moest de gemeente de concessie voor uitbating weer publiek maken. Ouwe getrouwe Kaffée Allée wist opnieuw de jury voor zich te winnen.

Het was de gemakkelijkste gunning van het gemeentebestuur ooit. Van de drie kandidaten voor de uitbating van de nieuwe zomerbar, haakte één vroegtijdig af door de coronacrisis en een andere kandidaat kwam niet opdagen bij de jury. Kaffée Allée, al jaren actief in Edegem op verschillende locaties, blijft dus de kracht achter de zomerbar in Edegem.

“Het inhoudelijk concept kon de jury sowieso al overtuigen omdat Kaffée Allée sterk inzet op lokale binding”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Ze werken samen met coworkingspace Bolwerk en sociaal tewerkstellingsproject Pegode. Als surplus organiseren ze ook maatschappelijk relevante events zoals een zwerfafvalwandeling door het fortdomein.”

Vakantie in eigen dorp

“Verder blijven we de laagdrempelige en gemoedelijke sfeer bewaren”, zeggen Geert Verheyden en Victor De Clercq van Kaffée Allée. “Voor erg luidruchtige evenementen is er nog steeds geen plaats. Wel kinderdagen, picknicks, open barbecues, petanque, yoga, akoestische muziek en stand-upcomedy. Met democratische prijzen en het toelaten van eigen eten op het terrein zorgen we ervoor dat elke Edegemnaar zich een stukje vakantie in eigen gemeente kan veroorloven.”

Corona

Het oorspronkelijke plan was om de zomerbar te laten openen vanaf vrijdag 1 mei maar gezien de huidige toestand rond corona lijkt dat erg onzeker. “We wachten de federale richtlijnen af”, zegt Koen Michiels (N-VA), schepen voor vrije tijd. “Ik vind het alleszins bewonderenswaardig dat Kaffée Allée het risico wil nemen op een moment als dit. Hoe dan ook zullen ze geen huur moeten betalen voor de dagen dat ze niet kunnen openen. Hopelijk kan Kaffée Allée opnieuw onderdeel zijn van een mooie zomer in Edegem.”