Kaffée Allée en Pegode zetten samenwerking verder voor ‘Bar Bos’: “Vakantie onder eigen kerktoren” Sander Bral

07 april 2020

13u40 0 Edegem Na Na vorige week nog aan te kondigen opnieuw een Edegemse zomerbar in elkaar te steken engageert Kaffée Allée zich nu ook voor de uitbating van het Meihof, waar het eerder al een winterbar organiseerde. Samen met sociale werkstellingsorganisatie Pegode moet ‘Bar Bos’ meer dan ooit tevoren een thuis worden voor elke Edegemnaar.

Het Meihof in het dorpscentrum wordt al ruim een half jaar enkel nog door Pegode uitgebaat, nadat partner Rekreatief - ook met sociale tewerkstelling bezig - na de zomer uit het project stapte. Kaffée Allée, bekend van de zomerbars aan Agfa-Gevaert en Fort 5, reikte afgelopen winter de hand aan Pegode om samen een winterbar uit te baten.

“Al heel snel bleek dat onze activiteiten en onze visies een goede match waren”, zegt Geert Verheyden van Kaffée Allée. “Er is een goeie wisselwerking tussen beide teams, waarbij Pegode mensen met een beperking inzet om het bos en het terrein te beheren. Door het succes van onze winterbar zijn we verder in gesprek gegaan, om te kijken of we niets voor elkaar kunnen betekenen op langere termijn.”

Buitentoog en vaste barbecues

“En dat is Bar Bos geworden”, gaat Geert verder. “We hebben het terrein volledig opgesmukt met gezellige lusters boven de petanquebanen en vaste barbecues op de picknickweide. Verder is er nu ook een buitentoog omdat in het verleden bleek dat mensen lang moesten wachten als ze iets wilden bestellen. Een pijnpunt dat nu weggewerkt is. We behouden de laagdrempeligheid van Kaffée Allée en benadrukken dat het Meihof nu ook een sfeercafé is dat langer openblijft dan voordien. Vandaar onze nieuwe merknaam: ‘Bar Bos’.”

Corona

Wanneer Bar Bos de deuren opent, hangt af van de maatregelen in de strijd tegen corona. “Wij zijn eigenlijk zo goed als klaar. Vanaf de overheden zeggen dat het kan, dan openen we onze deuren. De openingsuren liggen nog niet vast maar op dit moment zouden we dagelijks willen openen, van half elf ’s ochtends tot middernacht.”

Als corona het toelaat is er deze zomer ook opnieuw de zomerbar van Kaffée Allée, die verhuist naar Hangar 39 aan het fort. “Of we tegen onszelf gaan concurreren met Kaffée Allée en Bar Bos? Neen”, benadrukt Geert. “We zagen vorige jaren dat onze zomerbar telkens volzat en ook in het Meihof was het koppen lopen in de zomer. Ook in de omliggende gemeenten zagen we grote successen van zomerbars. Mensen gaan graag uit in eigen dorp of buurt. Zeker komende zomer, wanneer mensen misschien wel al terug op een terras mogen gaan zitten maar nog geen verre reizen mogen maken.”